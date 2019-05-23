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23 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

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Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
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Герои Майдана примеряют шкуру Януковича

Первый кавалерийский наскок нового президента на старый парламент закончился фиаскоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Зеленский всего пару дней как у власти, а уже пропустил первый контрудар. Верховная рада отвергла его проект избирательной реформы, а спикер Парубий даже заявил, что чует запах новых «горящих шин», намекнув таким образом Зеленскому на третий Майдан. Похоже, сторонники старой власти не догадываются, что своим поведением они лишь подыгрывают Зеленскому перед выборами в новую Раду. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
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            Герои Майдана примеряют шкуру Януковича

            Первый кавалерийский наскок нового президента на старый парламент закончился фиаско   23 мая 2019, 11:06
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев,
            Людмила Суркова

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            Зеленский всего пару дней как у власти, а уже пропустил первый контрудар. Верховная рада отвергла его проект избирательной реформы, а спикер Парубий даже заявил, что чует запах новых «горящих шин», намекнув таким образом Зеленскому на третий Майдан. Похоже, сторонники старой власти не догадываются, что своим поведением они лишь подыгрывают Зеленскому перед выборами в новую Раду.

            Верховная рада в среду демонстративно отказалась рассматривать предложенный Владимиром Зеленским законопроект о выборах – его поддержали всего лишь 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, хотя накануне сообщалось, что руководители фракций на консультациях с новым президентом пришли к консенсусу.

            В чем состояла суть договоренностей между Зеленским и Радой? Во-первых, президент предложил отменить мажоритарную систему и перейти на чисто пропорциональную систему, то есть к голосованию по партийным спискам. Такая реформа позволила бы его партии «Слуга народа» по итогам выборов 21 июля получить если не полный контроль над будущей новой Радой, то хотя бы самую крупную фракцию.

            Во-вторых, президент предложил снизить проходной барьер в Раду с 5% до 3%. Тем самым он пошел на уступку нынешним депутатам, чей нынешний рейтинг мало чем отличается от нуля. Теперь они все же могут побороться за место под куполом украинского парламента.

            Однако за ночь ситуация изменилась – утром депутаты Рады провалили голосование. Возможно, их настроение изменилось после того, как Зеленский провел первые назначения. Если еще недавно нового президента называли «темной лошадкой» или «котом в мешке», то теперь его кадровая политика стала яснее. Так, главой своей администрации Зеленский назначил Андрея Богдана, человека из команды миллиардера Игоря Коломойского. Многие депутаты сразу ощутили разочарование – они не желают отдавать Раду в руки очередного олигарха.

            Действующий замминистра юстиции Сергей Петухов в среду сообщил в своем Facebook, что Андрей Богдан не имеет права на кресло главы администрации президента, поскольку подпадает под действие знаменитого закона о люстрации («Закон об очищении власти»). Дело в том, что при Януковиче, с 2010 года, Богдан был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике.

            «Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять», – отметил Петухов. Он напомнил, что такие люди, как Богдан, не могут занимать государственные должности до 2024 года.

            На этом фоне спикер парламента Андрей Парубий впервые позволил себе резкий выпад против нового президента. Он обвинил Зеленского в нарушении конституции, пообещав оспорить указ о роспуске Рады в конституционном суде, и даже пригрозил едва вступившему в должность президенту третьим Майданом. При этом Парубий, как и другие сторонники Порошенко, пытаются приклеить к новому лидеру страны термин «реваншиста», как бы увязывая между собой образы Зеленского и Януковича.

            «Вы думаете, что вы чувствуете запах реванша – принюхайтесь! Это запах горящих покрышек! Реванш не пройдет!»,

            – написал дважды бывший комендант Майдана в своем Twitter. Олег Ляшко тоже успел назвать Зеленского «авантюристом и Януковичем», а также объявил о сборе подписей против роспуска Рады, в унисон с Парубием призвав не допустить «реванша».

            Но команда Зеленского, видимо, намерена попробовать все же пробить избирательную реформу через Раду.

            «Я надеюсь, что еще есть время, чтобы мы попробовали заставить Раду поработать и предложить новое качество политики. Я надеюсь, что будут еще проведены какие-то дополнительные консультации или переговоры», – заявил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, добавив, что эта ситуация «свидетельствует о политическом кризисе».

            По мнению директора украинского Центра политического маркетинга Василия Стоякина, Зеленскому в какой-то степени даже выгоден провал его первой инициативы.

            «У него теперь будет возможность показать своим избирателям «образ врага», который не поддержал его предложения. У него есть своя партия «Слуга народа» с рейтингом 40%, которая и сама может теперь получить большинство в новом парламенте. По крайней мере, в случае если она объединится там с союзниками», – заявил Стоякин газете ВЗГЛЯД.

            При этом мотивация оппонентов провалить закон Зеленского – проста. Вернуться в парламент они могут только при одном варианте – если подкупят избирателей в каком-нибудь одном отдельном округе. Вернуться по партийным спискам им вряд ли светит. «Тут сыграло роль даже не желание во всем противодействовать Зеленскому, а то, что в нынешнем составе в Раде половина – это мажоритарщики. А другая половина уже чувствуют себя таковыми, так как депутаты от «Народного фронта» и других партийных проектов не проходят в Раду даже с барьером в 3%», – сказал Стоякин.

            Однако у самого Зеленского нет команды для полноценного ведения избирательной кампании, напоминает эксперт.

            «К нему в администрацию президента уже набежали разные люди, которые хотят в обмен на помощь включаться в предвыборные списки. При этом механизма отбора людей у Зеленского пока нет, потому в список накидают кого получится. В итоге фракция у них будет многолюдная, но подлинных людей Зеленского там будет мало», – предположил Стоякин.

            В то же время эксперт не верит, что Парубию и его единомышленникам удастся свалить только что избранного Зеленского с помощью третьего Майдана.

            «Собрать Майдан против Зеленского легко, если говорить о чисто организационной части. Но есть одно «но» – вашингтонский обком категорически против. Мнения всех фракций американского истеблишмента здесь сходятся», – пояснил Стоякин.

            По его мнению, Вашингтону нужно наконец юридически закрепить смену власти, которая произошла еще в 2014 году. Потому-то Порошенко и запретили устраивать какие-либо провокации. «Не будь этого запрета, Порошенко бы удержался. А теперь все будет проходить в рамках закона», – считает Стоякин.

            Депутат украинского парламента Евгений Мураев («Оппозиционный блок») тоже уверен, что Парубий блефует, что никому не удастся сейчас собрать толпу на Майдане. «На Украине Майдан – это очень громкое слово. Я видел протест в течение одного первого дня, дальше это была технология. Такие вещи происходят лишь с одобрения внешнего управителя в лице США, при их поддержке и финансировании», – сказал Мураев газете ВЗГЛЯД.

            «Но сегодня нет лидеров, которые могли бы вывести на улицы не то что людей, а хотя бы четырех голубей и кошку. Да и в обществе пока что нет настроений против Зеленского», – резюмировал Мураев.

            К вечеру среды к хору критиков Зеленского подключился и сам экс-президент Петр Порошенко, вслед за Парубием обвинив «Слугу народа» в нарушении конституции.

            «На сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что конституция не была соблюдена. На сегодняшний день мы видим, что начала деятельность эта команда с нарушения конституции. Это точно не может не вызывать беспокойство», – заявил Порошенко, выразив уверенность в реванше своих сторонников на выборах 21 июля: «Моя команда готова к выборам. Моя команда будет участвовать в выборах, и моя команда победит в выборах».

            После выступления своего предшественника наконец выступил и сам Зеленский. Из его поста следует, что он уже смирился с тем, что выборы 21 июля пройдут по старой мажоритарной системе.

            «Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь, – написал новый президент в своем Facebook. – Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. То что? Сделаем их вместе? 21 июля!».

            Похоже, в украинской политике опять все повторяется. Каждая новая власть выгоняет людей из прежней власти, всех подчистую. Управленцам из прежней команды не говорят спасибо, а, напротив, осыпают их проклятьями и угрожают тюрьмой. Так происходило и в дни «оранжевых революций», и в дни последующего за ними «реванша».

            Сегодня люди из окружения Порошенко вынуждены почувствовать себя в шкуре людей Януковича, за которыми с таким восторгом они охотились пять лет назад. Украинский народ слишком недоверчив к любой власти, поэтому быстро разочаровывается в каждом новом правительстве, независимо от того, на Запад ли, на Москву ли оно ориентируется. Любопытно, будет ли тон постов Зеленского в Facebook таким же веселым и наглым лет так через пять?

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