Адвокат Коломойского прокомментировал назначение главой администрации Зеленского

Андрей Богдан, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации, прокомментировал получение новой должности.

Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность, информация об этом официально публикуется в реестре адвокатов. Теперь «любой человек может зайти и посмотреть», что Богдан «не представляет любого человека в уголовном или ином процессе».

Как сообщает «Новое время», «Богдан – это адвокат олигарха Игоря Коломойского», курировавший «все судебные процессы связанные с «ПриватБанком».

При этом источник в администрации президента Украины заверил, что судьи не будут «бегать» на Банковую. Источник подчеркнул, что «все дела «Привата» – в судах».

«Как глава АП может влиять? – заявили в АП. – Или вы хотите, чтобы кто-то звонил судьям или они бегали на Банковую? Этого не будет».