Популизм Зеленского приведет к новому кризису на Украине Украина рискует получить новую власть и старых политиков 21 мая 2019, 17:33

Фото: Григорий Василенко/РИА «Новости»

Текст: Дарья Рыночнова

Иван Абакумов

Сообщить об ошибке • Многие ключевые игроки команды Порошенко, похоже, вняли совету Зеленского: взяли бумагу, ручку и написали – или готовы написать – заявления об отставке. Как известно, последнее слово за Радой, которая теоретически может избрать новым премьером хоть того же Порошенко. Но если исходить из реальности, с кем из прежней команды можно попрощаться, а кто с большой долей вероятности останется на плаву? У Украины есть президент, но фактически нет премьер-министра, а правительство находится в «полуразобранном» состоянии. Глава кабмина Владимир Гройсман, проанонсировавший свою отставку в среду, потребовал от Владимира Зеленского внести на рассмотрение Рады кандидатуру нового премьера и новый состав кабинета. По данным из неофициальных источников, депутаты от Блока Петра Порошенко намерены выдвинуть недавнего президента на пост главы правительства, сообщил во вторник ТАСС. Эксперты, впрочем, вполне резонно считают такой вариант развития событий маловероятным. Что можно сказать точно, согласно украинским законам после премьера в отставку уходит и все правительство. Но ключевые фигуры, как известно, его уже покинули. Напутствие Зеленского действующему правительству известно: «Можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить ваши места для тех, кто будет думать о людях, о следующих поколениях, а не о следующих выборах». 17 мая подал заявление об отставке глава МИД Павел Климкин. Министр обороны Степан Полторак заявил, что будет исполнять обязанности главы оборонного ведомства до решения Рады о его увольнении – при этом во вторник Зеленский вызывал главу Минобороны на беседу в администрацию президента. Появились сообщения о том, что свои кресла покидают министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава МВД Арсен Аваков. И. о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун, хотя и не выражала готовности покинуть правительственную команду, сразу после инаугурации Зеленского покинула страну.

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко

«Сыпется» и руководство силовых ведомств – покидают свои посты руководитель СБУ Василий Грицак, секретарь СНБО Александр Турчинов. Как полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, у ситуации есть два варианта развития. «Первый – уходят ключевые первые лица ведомств, оставляют вместо себя в качестве исполняющих обязанности своих заместителей. Это вполне возможное развитие событий, и до новых выборов в Раду ничего меняться не будет, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Этих первых лиц действительно можно назвать людьми Порошенко, а остальные, вполне возможно, останутся работать и дальше». Второй вариант – Зеленский попытается поставить на ключевые позиции своих людей. «Здесь есть свой риск. Пройдут ли они Верховную раду? Ведь могут и не пройти. Тогда возникнет патовая ситуация. Потому что, например, министра обороны по закону можно назначить только через Раду», – добавил Охрименко. Что касается персоналий, Гройсман, Полторак, Климкин и другие никуда не денутся. «Все они люди, во-первых, не бедные. Во-вторых, быстро умеют менять покровителей. Скорее всего, они договорятся с новой властью, их перетасуют, и все. Конечно, кто-то уйдет, а кто-то может спустя непродолжительное время и вернуться. Украинская история такие случаи знает. То, что сейчас они обещали, это ничего еще не значит», – считает эксперт. Впрочем, в любом случае этап в карьере этих политиков в качестве членов команды Порошенко явно завершен. Чем запомнились эти зачастую одиозные персоны и какими могут быть их перспективы по завершении «эпохи Порошенко»? Владимир Гройсман Вступая в должность, Гройсман обещал «показать, как надо работать». Он неоднократно демонстрировал свою жесткую позицию по отношению к чиновникам. Его правительство запомнилось рядом реформ в пенсионной системе, медицине и образовании. За три года Гройсмана у власти Украина получила несколько траншей от Международного валютного фонда. При этом кабмин Гройсмана так и не смог решить проблемы с дорогами, за программы по строительству правительство взялось только в последний год, пишет «Обозреватель». Украинские эксперты, говоря об итогах работы кабмина Гройсмана, констатировали кратко: все очень плохо. Экономика страны развалена, растут цены на ЖКУ и продукты, население продолжает нищать и уезжать за границу, за все реформы заставляют платить простых украинцев, передает ФАН. Владимир Гройсман

(фото: Christophe Gateau/DPA/Global Look Press) Директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин при этом заявил газете ВЗГЛЯД, что у Гройсмана есть политические перспективы, в обществе к нему умеренное отношение. «Он выглядит человеком положительным. Не очень заботящимся о людях, но на фоне остальной администрации Порошенко выглядит неплохо», – сказал политолог. По его словам, у Гройсмана заготовлен свой партийный проект – «Винницкая Европейская стратегия». Кроме того, скорее всего, он попытается поучаствовать в выборах. «Даже если он не сможет пробиться в Верховную раду, а там давка будет серьезная, у него будут перспективы на местных выборах», – пояснил Стоякин. Степан Полторак Степан Полторак возглавлял министерство обороны Украины и осенью 2018-го был уволен с военной службы, оставшись главой ведомства в гражданском статусе в связи с требованиями стандартов НАТО. После инаугурации Зеленского он подал рапорт об отставке. Однако во вторник после встречи с президентом заявил, что будет исполнять обязанности главы оборонного ведомства до решения Верховной рады о его увольнении с должности. Степан Полторак (фото: Mikhail Palinchak/Zuma/Global Look Press) Он отметил, что, когда страна «находится в состоянии войны», оставлять ВСУ без координации системы управления и без руководства очень опасно. Подводя итоги своей деятельности, Полторак заявил, что на Украине создана мощная армия патриотов. Он также опубликовал в Facebook фото на фоне «руин Кремля», пишет УНИАН. «Полторак абсолютно ничего собой не представляет. Он ни для кого не несет опасности и абсолютно никому не интересен. Именно поэтому он и находился на министерском посту. Единственное, что его может ждать, это уголовное дело за хищения из бюджета. Говорить о политических перспективах Полторака неудобно, потому что он не является политиком. Строго говоря, он вообще никем не является», – отметил Стоякин. Владимир Омелян Кто запомнился скандалами, так это министр инфраструктуры Владимир Омелян. Одним из приоритетных направлений работы Омеляна в мининфраструктуры было реформирование «Укрзализныци», которая в начале 2017 года стала причиной ссоры Омеляна с премьер-министром Гройсманом. После этого у мининфраструктуры забрали право быть органом управления компании. 13 сентября 2018 года Омелян также стал первым в истории действующим членом кабмина, которому было объявлено о подозрении за незаконное обогащение и недостоверное декларирование. Владимир Омелян (фото: Str/Zuma/Global Look Press) Министр также был инициатором приглашения в страну Uber, однако, по мнению экспертов, сервис работает таким образом, что деньги украинцев идут не в украинский бюджет, а в иностранные, пишет Politeka. Отмечается, что за время работы Омелян предложил множество неоднозначных инициатив и провалил абсолютно все ключевые реформы. Эксперты по большей части скептически оценивают дальнейшие перспективы Омеляна, за которым закрепилось прозвище Гиперлуп (он обещал к 2030 году построить первую ветку для сверхскоростного поезда HyperLoop – обещание довольно странное, учитывая плачевное состояние украинской экономики). Арсен Аваков Министр внутренних дел Украины Аваков, как и министр инфраструктуры Омелян, запомнился громкими скандалами – и отнюдь не только перебранками с тогдашним одесским губернатором Михаилом Саакашвили. Он был упомянут в предсмертной записке председателя правления АО «Инвестор» Александра Мотылевского, написанной в 2012 году. В конце апреля 2014 года Арсен Аваков стал участником инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Охрана авиалиний не хотела пускать министра на борт самолета, поскольку у него присутствовали явные признаки алкогольного опьянения. Арсен Аваков (фото: Nazar Furyk/Zuma/Global Look Press) 17 марта 2014 года городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил об угрозах, за которыми может стоять Арсен Аваков – в свой адрес и в адрес членов своей семьи. Кернес также называл Авакова заказчиком покушения на него. Имели место и другие скандалы, в том числе уголовные. В 2014 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Авакова и главы Днепропетровской областной администрации Игоря Коломойского, обвинив их в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей в ходе вооруженного противостояния на востоке Украины. В прошлом году СК возбудил уголовное дело против из-за препятствования проведению голосования россиянами, проживающими на территории Украины, в выборах президента РФ. Будучи независимым (иногда демонстративно независимым) от «команды Порошенко», Аваков имеет неплохие шансы продолжить карьеру и после смены власти. Не надо забывать, что он, как и Коломойский, открыто поддерживал фаворита президентской гонки Зеленского перед решающим голосованием. Павел Климкин Павел Климкин (фото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press) Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Он был вынужден регулярно доказывать, что больше украинец, чем сами украинцы, и критиковал «отравившее Украину российское влияние» с жаром неофита. Именно Климкин аннулировал аккредитацию российских СМИ при МИД Украины, лоббировал введение въездных виз для россиян и поднял тему выплаты Москвой «компенсаций за века оккупации». А на уровне риторики критиковал вообще все, что так или иначе объединяло Россию и Украину – от советского кино до кириллицы. «Климкин когда-то был карьерным дипломатом, но потом он сошелся с Порошенко и тот сделал из него несмешного клоуна. Абсолютная пустышка. Он прикрывал внешнеполитическую деятельность, которой на практике занимался экс-президент. Поскольку он лично предан бывшему президенту и даже приносил какую-то пользу, он может удержаться в команде Порошенко, но только на том условии и до тех пор, пока не начнет отбирать ресурсы, которые будут нужны кому-то более полезному», – заявил Стоякин. Александр Турчинов После свержения Виктора Януковича с поста президента Турчинов занимал должность председателя Верховной рады, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности главы государства, после чего был назначен секретарем СНБО. Александр Турчинов (фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press) На время «правления» Турчинова пришлось начало кампании по декоммунизации, началась «антитеррористическая операции» в Донецкой и Луганской области. Он также запомнился громкими высказываниями: в ноябре 2017 года Турчинов заявил, что сотрудничающих с Россией украинцев он намерен сажать в тюрьму или расстреливать. «Турчинов – это совершенно другая партия. Не факт, что он пойдет с Порошенко, только если при полной перетасовке политических сил у них получится общая партия, коалиция между Блоком Петра Порошенко и «Народным фронтом», тогда они могут снова оказаться вместе. Но шансов на это не много. Турчинов в любом случае найдет себе применение как неплохой организатор. Он может оказаться очень интересен многим политическим проектам, несмотря на всю свою «токсичность», – отметил Стоякин. Своими достижениями команда Грицака назвала ликвидацию многочисленных попыток «российского агрессора» распространить сепаратизм по всей территории страны и разрушение «планов Кремля» посеять склоки внутри государства. В то же время представители СБУ признали, что в их работе были ошибки, пишет Обозреватель. «Грицак – вещь в себе. Точно не имеет самостоятельных политических перспектив, а вот в составе команды бывшего президента - это еще вопрос. Грицак выполнял ряд каких-то теневых функций, которые не стоит афишировать. В этом отношении Порошенко, наверное, лучше держать его при себе, чтобы не допустить разглашения информации»,– считает Стоякин.

