Супрун уехала с Украины

И.о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун покинула страну после инаугурации украинского президента Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

«Страна.ua» опубликовала видеозапись того, как и.о. министра проходит регистрацию в аэропорту Борисполь. Супрун, направляясь на франкфуртский рейс, все время смотрела на смартфон.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал отставку правительства страны.