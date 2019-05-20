Гройсман объявил об отставке правительства Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал отставку правительства страны.

«Я принял решение в среду подать в отставку после заседания правительства», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что принял это решение после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что правительство страны должно уйти в отставку.

Гройсман также отметил, что будет участвовать в выборах в Верховную раду.

В понедельник Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Он объявил, что распустит Верховную раду, а также предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях.