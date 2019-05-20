Зеленский решил распустить Раду первым же указом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым своим указом распустит Верховную раду.

Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ по пути в здание администрации президента.

У него спросили, каким будет его первый указ. «О роспуске Рады», – передает слова президента Украины ТАСС.

Он не уточнил, когда подпишет этот указ.

Консультации с главами парламентских фракций по этому вопросу состоятся 21 мая.

Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, заявил в ходе инаугурационной речи о роспуске Верховной рады.

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