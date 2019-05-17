Глава МИД Украины подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил в видеообращении в своем Facebook.

«Я осознаю, что хотят украинцы, и понимаю, чего ожидает от нас весь мир. У меня очень много разных идей, надеюсь их воплотить. Потому я иду в политику, в Верховную раду Украины с командой, с которой я разделяю ценности, принципы, эмоции и видение того, как идти дальше», – сказал министр в ролике.

Напомним, в штабе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского анонсировали отставку главы МИД и минобороны Украины Павла Климкина и Степана Полторака.

Павел Климкин возглавлял внешнеполитическое ведомство Украины с 19 июня 2014 года, он окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований (специальность – прикладная математика и физика) в 1991 году.