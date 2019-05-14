Зеленский собрался уволить Климкина

Главы МИД и минобороны Украины Павел Климкин и Степан Полторак вряд ли сохранят должности, сообщил Дмитрий Разумков, советник избранного президента страны Владимира Зеленского.

По его мнению, «на 99% этого не произойдет», передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

Также он подтвердил, что Зеленский хочет уволить и генпрокурора Юрия Луценко, причем помешать ему может только «нежелание парламента» поддержать данное решение.

Напомним, Климкин обещал подать в отставку после инаугурации Зеленского, хотя перед этим называл условия сотрудничества с новым президентом Украины.