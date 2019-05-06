Климкин обещал подать в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин решил подать в отставку после вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Такое заявление Климкин сделал в эфире телеканала Прямой. По его словам, намеренно увольнять его никто не будет, однако в правительстве «должны соблюдать политическую культуру».

«Политическая культура позволит новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю», – сказал Климкин.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условия сотрудничества с Зеленским. Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским, если между ними не будет идеологических разногласий. Кроме того, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о готовности сотрудничать с командой Зеленского.

Напомним, новоизбранный президент может повлиять только на назначения нового министра иностранных дел и обороны.

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