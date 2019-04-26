Климкин назвал условия сотрудничества с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает возможности сотрудничества с избранным президентом страны Владимиром Зеленским.

По его словам, их сотрудничество зависит от обоюдного желания и совпадения приоритетов. Он подчеркнул, что не намерен отступать от «того, что мы делали эти пять лет», передает ТАСС.

«У меня есть свои принципы и ценности, если они будут совпадать и будет совместное желание, об этом мы будем говорить», – сказал Климкин.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским, если между ними не будет идеологических разногласий. Также сообщалось, что Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу.

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