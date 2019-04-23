Гройсман озвучил условия сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов сотрудничать с Владимиром Зеленским, если между ними не будет идеологических разногласий, сообщают украинские СМИ.

«Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой. Президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Далее все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом. И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы», – цитирует Гройсмана «Укринформ».

Премьер также сообщил, что сохранил намерение участвовать в следующих парламентских выборах на Украине.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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«Год назад вы спрашивали, буду ли я участвовать в парламентской кампании. Я вчера это подтвердил, и сегодня хочу подтвердить, что буду участвовать в парламентской кампании. Считаю, что нужно предложить такие решения, которые сделают Украину сильнее. Я понимаю, как это нужно сделать. Безусловно, это должно быть объединение профессиональных и качественных людей, которые не просто могут разговаривать хорошо, а могут качественно делать свое дело», – заявил он.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК страны, Владимир Зеленский одерживает победу с 73,21% голосов.

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