Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман провели неформальную встречу.

О чем говорил будущий президент с премьером, неизвестно, однако у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, передает издание «Украинская правда» в своем Telegram-канале.

Также известно, что встреча проходила накануне в офисе студии «Квартал 95».

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Ранее Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским, если между ними не будет идеологических разногласий.

В пятницу Зеленский отправился в отпуск в Турцию. Он признался, что за четыре месяца у него впервые появилась возможность отдохнуть.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным ЦИК страны, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

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