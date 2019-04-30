Супрун заявила о готовности сотрудничать с Зеленским

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что готова сотрудничать с командой победителя выборов президента Владимира Зеленского.

По ее словам, она готова возглавить Минздрав в новом правительстве, только если сформированный после парламентских выборов кабинет министров будет поддерживать уже проведенные реформы в области здравоохранения, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle.

«Мы будем следить за тем, что будет происходить в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимое финансирование», – отметила Супрун.

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Также Супрун подчеркнула, что до выборов Зеленский высказывался критично о медреформе, а после второго тура заявил о своей поддержке нынешних изменений.

«Мы готовы презентовать изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования – с 2020 года», – сказала она.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условия сотрудничества с Зеленским. Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским, если между ними не будет идеологических разногласий. Также сообщалось, что Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу.

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