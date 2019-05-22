Украину ждет референдум о «прянике» для России

Владимир Зеленский и его команда перешли от обещаний наладить отношения с Россией к хоть какой-то конкретике. Глава администрации украинского президента Андрей Богдан сообщил: новая власть собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Москвой. При этом отношения с Россией он предлагает строить по принципу «кнута и пряника». Что в Киеве считают «кнутом» и согласятся ли украинцы на «пряник» для России?

В среду глава администрации нового украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан фактически объявил начало нового курса в отношении России. Украина, по словам Богдана, будет придерживаться политики «кнута и пряника».

Недавно назначенный глава администрации утверждает, что в Киеве готовы идти навстречу, разговаривать и мирно разрешать конфликт, однако Москва якобы пока на это не соглашается. «Ну и, конечно, мы должны идти и другим путем – кнута, – добавил Богдан. – Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам».

Что же касается «пряника», то глава администрации назвал по крайней мере один вариант пути к улучшению отношений. По словам Богдана, Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией. «Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией... Чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», – сказал Богдан.

Строго говоря, вопрос о «мирных переговорах» с Россией бессмыслен, так как две страны не находятся в состоянии войны. Этот факт лишний раз подчеркнули в среду в Кремле. Но очевидно, что политические, дипломатические и экономические отношения Москвы и Киева при Порошенко были сведены до минимально допустимого уровня.

Дипломатические отношения не разорваны (хотя такой вопрос несколько раз поднимался в Верховной раде), но уровень диппредставительства – не выше временного поверенного. Первые обвинения в адрес России в якобы «широкомасштабной агрессии» посыпались еще в марте 2014-го, а в 2015 году Рада официально признала РФ «страной-агрессором».

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Новоизбранный президент Зеленский в своей риторике относительно России неоднозначен. С одной стороны, в его предвыборных заявлениях звучали обещания наладить контакты с Москвой. В то же время он обещал и обещает «вернуть Крым». Вряд ли сильно поможет улучшению отношений и обращение к американцам с просьбой ужесточить санкции против России.

Как известно, Москва будет готова поздравить Зеленского лишь с первыми успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации отношений Москвы и Киева. Но нынешнее предложение новых киевских властей в Кремле восприняли скептически.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что референдум – это внутреннее дело Украины. «Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией», – сказал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась более резко. Комментируя слова главы администрации украинского президента о «кнуте и прянике», она написала в Facebook:

«Интересно, а предыдущие «дрессировщики» не рассказывали, чем у них все закончилось?»

Глава профильного комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев призвал не спешить с завышенными ожиданиями по поводу референдума. «Сам факт референдума может выглядеть и как попытка следовать в прежнем русле: дескать, все причины в России, потому и именно эту тему выносим на обсуждение, а не, скажем, гораздо более важный диалог с ДНР и ЛНР. И поэтому пока не будем спешить с завышенными ожиданиями», – подчеркнул сенатор.

Поддерживает это мнение и сенатор Алексей Пушков. По его словам, «идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко». «Проголосуют за – народ захотел. Другой вопрос, что не только народ Украины, но и Россия должна дать согласие на переговоры», – написал Пушков в Twitter.

В любом случае идея провести референдум о «прянике» для России выглядит как ответ на общественный запрос. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, недавний соцопрос показал, что 74,9% украинцев считают, что ради восстановления мира в Донбассе Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил газете ВЗГЛЯД, что референдум поможет Зеленскому заткнуть русофобское меньшинство. «Идея правильная, потому что активное меньшинство заводит страну в тупик своей русофобией и маразмом. Большинство населения с помощью референдума сможет это меньшинство заткнуть», – сказал политолог. Он также напомнил, что, по уже упомянутому соцопросу, более 50% поддерживают переговоры с руководителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

При этом Погребинский сомневается в том, что на референдум может быть вынесен вопрос о переговорах с ДНР и ЛНР. «Думаю, Зеленский не поставит этот вопрос. Ему важнее сейчас заручиться поддержкой населения по поводу прямых переговоров с Путиным», – сказал политолог.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что из администрации Зеленского прозвучало достаточно оптимистическое заявление, которое означает, что переговоры будут.

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«Это также говорит о том, что Украина готова идти на определенные компромиссы, но есть «красные линии». Такими линиями, наверное, будет вмешательство в украинские дела со стороны Российской Федерации и вопросы транзита», – сказал украинский политолог газете ВЗГЛЯД.

При этом, по мнению эксперта, следует ожидать того, что новая власть прибегнет и к «кнуту». «Требования об усилении санкций, возможные ограничения для России и ее бизнеса на территории Украины, жесткая политическая риторика, продолжение судебных исков в отношении России (начиная с Газпрома, заканчивая международными судами по Крыму, территориальным водам) – все это вполне может продолжиться», – прогнозирует Бортник. «В понимании Украины это тоже такая форма переговоров. Но готовность к переговорам обнадеживает», – добавил он.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД скептически оценил и посулы, и угрозы Киева:

«Для того, чтобы такую политику применять, надо иметь эти «кнут» и «пряник». Ни того ни другого по отношению к России у Украины нет».

«Не та страна, чтобы иметь такие возможности и не использовать их. Имели бы – давно использовали. В любом случае с Россией им, конечно, придется дело иметь. А что господин Богдан имел в виду, делая такие заявления, мне непонятно. Какой «кнут» Украина может использовать против России?» – подчеркнул депутат Калашников.

«Газ они не поставляют, чтобы прекратить поставки и таким образом «наказать» Россию. Насчет просьб к США усилить санкционное давление – это чепуха полная. Американцы и без Украины санкции расширят», – отмечает парламентарий.

Калашников подчеркивает: самое разумное для Украины «сейчас не бряцать в сторону России «кнутом» или непонятно какими «пряниками», а вернуться к полномасштабному сотрудничеству с Россией». «Особенно в области экономики, потому что отсутствие такого сотрудничества вредит в первую очередь самой Украине. Когда она, завязав глаза, бросилась на Запад и ничего оттуда не получила, ни «кнута», ни «пряника», она потеряла весь российский рынок и 25% своего ВВП, – напомнил депутат. – Это то самое, о чем надо думать тому же Богдану, а уж Зеленскому тем более. Не говоря уже о том, что это, возможно, поможет развязать донецкий узел».

По мнению депутата, Киев мог бы начать с обмена с провозглашенными республиками Донбасса «удерживаемыми лицами» – пленными и арестованными. «Если Украина будет последовательно выполнять все решения, которые прописаны в Минском соглашении, это будет самый хороший способ решить проблему Донбасса», – отметил Калашников.