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Китай приготовил США редкоземельный удар

У Китая есть чем ответить США на удар по HuaweiФото: Jason Lee/Reuters
Пекин готовит ответный удар Вашингтону на фоне эскалации торговой войны и истории с Huawei. Эксперты полагают, что Пекин вынет из рукава припрятанный козырь – свое господство на мировом рынке редкоземельных металлов. Под ударом окажется вся высокотехнологичная отрасль США, в том числе бизнес Илона Маска и яблочный мир Apple. Выиграть в этой войне сможет тот, кто в ней не участвует, а именно Россия.  Подробности...
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Украину ждет референдум о «прянике» для России

До «нерушимой дружбы» советских времен предельно далеко, но шаг к восстановлению отношений может быть сделан Фото: «Дружба вечная, дружба славная!»/Ю. П. Мохор
Владимир Зеленский и его команда перешли от обещаний наладить отношения с Россией к хоть какой-то конкретике. Глава администрации украинского президента Андрей Богдан сообщил: новая власть собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Москвой. При этом отношения с Россией он предлагает строить по принципу «кнута и пряника». Что в Киеве считают «кнутом» и согласятся ли украинцы на «пряник» для России? Подробности...
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Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

Москва могла бы зарабатывать на продаже своих паспортов богатым жителям Запада, вроде ДепардьеФото: Станислав Красильников/ТАСС
Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции? Подробности...
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Как довести главу Пентагона до самоубийства

Джеймс Форрестол убеждал президента Гарри Трумэна, что от СССР исходит смертельная угроза для АмерикиФото: Byron Rollins/AP/ТАСС
Министр обороны США накладывает на себя руки с криком «Русские идут!». Этот образ из мечтаний наиболее воинственных патриотов Рунета был почти что воплощен в 1949 году и подарил нам один из самых устойчивых мифов о временах холодной войны. История гибели Джеймса Форрестола уникальна в своем роде и по-прежнему полна загадок с хештегами #КГБ, #ЦРУ и #НЛО.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Является ли Россия империей

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой

Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
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Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

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Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
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            Украину ждет референдум о «прянике» для России

            До «нерушимой дружбы» советских времен предельно далеко, но шаг к восстановлению отношений может быть сделан    22 мая 2019, 14:32
            Фото: «Дружба вечная, дружба славная!»/Ю. П. Мохор
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Иван Абакумов

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            Владимир Зеленский и его команда перешли от обещаний наладить отношения с Россией к хоть какой-то конкретике. Глава администрации украинского президента Андрей Богдан сообщил: новая власть собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Москвой. При этом отношения с Россией он предлагает строить по принципу «кнута и пряника». Что в Киеве считают «кнутом» и согласятся ли украинцы на «пряник» для России?

            В среду глава администрации нового украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан фактически объявил начало нового курса в отношении России. Украина, по словам Богдана, будет придерживаться политики «кнута и пряника».

            Недавно назначенный глава администрации утверждает, что в Киеве готовы идти навстречу, разговаривать и мирно разрешать конфликт, однако Москва якобы пока на это не соглашается. «Ну и, конечно, мы должны идти и другим путем – кнута, – добавил Богдан. – Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам».

            Что же касается «пряника», то глава администрации назвал по крайней мере один вариант пути к улучшению отношений. По словам Богдана, Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией. «Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией... Чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», – сказал Богдан.

            Строго говоря, вопрос о «мирных переговорах» с Россией бессмыслен, так как две страны не находятся в состоянии войны. Этот факт лишний раз подчеркнули в среду в Кремле. Но очевидно, что политические, дипломатические и экономические отношения Москвы и Киева при Порошенко были сведены до минимально допустимого уровня.

            Дипломатические отношения не разорваны (хотя такой вопрос несколько раз поднимался в Верховной раде), но уровень диппредставительства – не выше временного поверенного. Первые обвинения в адрес России в якобы «широкомасштабной агрессии» посыпались еще в марте 2014-го, а в 2015 году Рада официально признала РФ «страной-агрессором».

            На ваш взгляд

             
            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Обсуждение: 113 комментариев
            Новоизбранный президент Зеленский в своей риторике относительно России неоднозначен. С одной стороны, в его предвыборных заявлениях звучали обещания наладить контакты с Москвой. В то же время он обещал и обещает «вернуть Крым». Вряд ли сильно поможет улучшению отношений и обращение к американцам с просьбой ужесточить санкции против России.

            Как известно, Москва будет готова поздравить Зеленского лишь с первыми успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации отношений Москвы и Киева. Но нынешнее предложение новых киевских властей в Кремле восприняли скептически.

            Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что референдум – это внутреннее дело Украины. «Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией», – сказал он.

            Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась более резко. Комментируя слова главы администрации украинского президента о «кнуте и прянике», она написала в Facebook:

            «Интересно, а предыдущие «дрессировщики» не рассказывали, чем у них все закончилось?»

            Глава профильного комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев призвал не спешить с завышенными ожиданиями по поводу референдума. «Сам факт референдума может выглядеть и как попытка следовать в прежнем русле: дескать, все причины в России, потому и именно эту тему выносим на обсуждение, а не, скажем, гораздо более важный диалог с ДНР и ЛНР. И поэтому пока не будем спешить с завышенными ожиданиями», – подчеркнул сенатор.

            Поддерживает это мнение и сенатор Алексей Пушков. По его словам, «идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко». «Проголосуют за – народ захотел. Другой вопрос, что не только народ Украины, но и Россия должна дать согласие на переговоры», – написал Пушков в Twitter.

            В любом случае идея провести референдум о «прянике» для России выглядит как ответ на общественный запрос. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, недавний соцопрос показал, что 74,9% украинцев считают, что ради восстановления мира в Донбассе Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией.

            Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил газете ВЗГЛЯД, что референдум поможет Зеленскому заткнуть русофобское меньшинство. «Идея правильная, потому что активное меньшинство заводит страну в тупик своей русофобией и маразмом. Большинство населения с помощью референдума сможет это меньшинство заткнуть», – сказал политолог. Он также напомнил, что, по уже упомянутому соцопросу, более 50% поддерживают переговоры с руководителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

            При этом Погребинский сомневается в том, что на референдум может быть вынесен вопрос о переговорах с ДНР и ЛНР. «Думаю, Зеленский не поставит этот вопрос. Ему важнее сейчас заручиться поддержкой населения по поводу прямых переговоров с Путиным», – сказал политолог.

            Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что из администрации Зеленского прозвучало достаточно оптимистическое заявление, которое означает, что переговоры будут. 

            «Это также говорит о том, что Украина готова идти на определенные компромиссы, но есть «красные линии». Такими линиями, наверное, будет вмешательство в украинские дела со стороны Российской Федерации и вопросы транзита», – сказал украинский политолог газете ВЗГЛЯД.

            При этом, по мнению эксперта, следует ожидать того, что новая власть прибегнет и к «кнуту». «Требования об усилении санкций, возможные ограничения для России и ее бизнеса на территории Украины, жесткая политическая риторика, продолжение судебных исков в отношении России (начиная с Газпрома, заканчивая международными судами по Крыму, территориальным водам) – все это вполне может продолжиться», – прогнозирует Бортник. «В понимании Украины это тоже такая форма переговоров. Но готовность к переговорам обнадеживает», – добавил он.

            Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД скептически оценил и посулы, и угрозы Киева:

            «Для того, чтобы такую политику применять, надо иметь эти «кнут» и «пряник». Ни того ни другого по отношению к России у Украины нет».

            «Не та страна, чтобы иметь такие возможности и не использовать их. Имели бы – давно использовали. В любом случае с Россией им, конечно, придется дело иметь. А что господин Богдан имел в виду, делая такие заявления, мне непонятно. Какой «кнут» Украина может использовать против России?» – подчеркнул депутат Калашников.

            «Газ они не поставляют, чтобы прекратить поставки и таким образом «наказать» Россию. Насчет просьб к США усилить санкционное давление – это чепуха полная. Американцы и без Украины санкции расширят», – отмечает парламентарий.

            Калашников подчеркивает: самое разумное для Украины «сейчас не бряцать в сторону России «кнутом» или непонятно какими «пряниками», а вернуться к полномасштабному сотрудничеству с Россией». «Особенно в области экономики, потому что отсутствие такого сотрудничества вредит в первую очередь самой Украине. Когда она, завязав глаза, бросилась на Запад и ничего оттуда не получила, ни «кнута», ни «пряника», она потеряла весь российский рынок и 25% своего ВВП, – напомнил депутат. – Это то самое, о чем надо думать тому же Богдану, а уж Зеленскому тем более. Не говоря уже о том, что это, возможно, поможет развязать донецкий узел».

            По мнению депутата, Киев мог бы начать с обмена с провозглашенными республиками Донбасса «удерживаемыми лицами» – пленными и арестованными. «Если Украина будет последовательно выполнять все решения, которые прописаны в Минском соглашении, это будет самый хороший способ решить проблему Донбасса», – отметил Калашников.


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