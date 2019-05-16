Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом

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16 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Народ-Богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-Богоносец» - это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...

Иммунитет против «хорового сноса заборов»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Люди могут спорить и активно протестовать против строительства храмов, памятников Сталину или пенсионной реформы. Однако вся эта общественно-политическая жизнь стоит на железобетонном основании – все должно быть по закону. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
Обсуждение: 123 комментария
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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          • Да, на любых условиях

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            Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом

            Почти 50% украинцев считают: вопрос о статусе Донбасса надо вынести на референдум   16 мая 2019, 19:20
            Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков,
            Людмила Суркова

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            К инаугурации Зеленского социологи фактически передали ему «челобитную» от украинцев. Более половины опрошенных – за прямой диалог президента Украины с лидерами ДНР и ЛНР, две трети – за компромисс в Донбассе, подавляющее большинство – за переговоры с Москвой. Как надо расценивать такой результат? И можно ли ожидать, что Зеленский выполнит наказ еще до осенних выборов в Раду?

            Более 65% жителей Украины считают, что нужно идти на компромисс ради прекращения конфликта и восстановления мира в Донбассе. Чуть менее половины – 49,2% считают, что вопрос о статусе «неподконтрольных территорий» нужно вынести на всеукраинский референдум. И более половины (55,4%) считают, что президент Украины «ради установления мира на Востоке страны должен пойти на прямой диалог с руководителями» Донецкой и Луганской народных республик.

            Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные соцопроса,  который провели центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко и социологическая группа «Рейтинг». Было опрошено 3 тысячи человек в 24 регионах Украины.

            Также показательно, что из того же опроса следует: 74,9% опрошенных украинцев считают, что ради восстановления мира в Донбассе президент Украины должен пойти на прямой диалог с Россией.

            Интересно, что опрос был проведен и опубликован за четыре дня до инаугурации Владимира Зеленского, и может восприниматься как наказ украинцев своему новому президенту. Сейчас в киевском «политикуме» идут разговоры о других возможных договоренностях и компромиссах Зеленского – с Петром Порошенко.

            При этом, как отмечает политолог Василий Стоякин, вернувшийся на Украину олигарх Игорь Коломойский утверждает, что в стране идет гражданская война и с Донбассом надо договариваться. При этом Зеленский, которого часто называют протеже Коломойского, не делал таких однозначных заявлений по Донбассу.

            При желании можно сказать, что «сигнал» о том, что пора договариваться, пришел с Запада – группа «Рейтинг», которая опросила украинцев, в основном финансируется канадскими фондами. Но, справедливости ради, пред-инаугурационный соцопрос лишь вновь зафиксировал реальные настроения украинцев.

            «Основная масса украинцев говорит о том, что проблему надо решать и надо вести диалог, – сказал газете ВЗГЛЯД президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. –

            Если Порошенко постоянно врал и говорил, что украинцы этого не принимают, то не надо путать Порошенко и украинцев.

            И сегодня, и год, и два, и три назад половина украинцев говорила, что надо не воевать, а садиться за стол переговоров».

            Другое дело, что об этом Зеленскому напомнили вовремя. У нового президента появляется уникальный шанс начать с чистого листа, «сесть за стол переговоров и выработать возможный вариант решения», отмечает Охрименко. «Их может быть очень много, начиная с предоставления статуса конфедерации или широкой автономии. Это вопрос техники», – считает собеседник.

            Охрименко также указывает на то, что большинство опрошенных высказались за диалог с Москвой. По мнению политолога, начать такие переговоры могли бы представители Украины и России в ранге, например, заместителей министров, – чтобы это были «технари, которые выработали бы дорожную карту» урегулирования. Эксперт убежден, что в выработке этой карты могли бы участвовать также представители ЛНР и ДНР и другие страны, например, Германия.

            «Потом эту дорожную карту можно предложить лидерам России и Украины. Сейчас лидеры двух стран ни о чем не договорятся, потому что нет никакой конкретики», – пояснил Охрименко.

            Политолог убежден также, что Зеленскому, если он заинтересован решить конфликт в Донбассе, не надо дожидаться осенних выборов в Верховную раду, но начинать действовать уже сейчас.

            «Если Зеленский действительно решит проблему войны в Донбассе, дальше он может совершать любые ошибки и ему простят все. Он сможет без проблем переизбраться на второй срок. Но сделает ли, сказать сложно. Он говорит мало, а говорят его советники. Советники – это даже не команда. Они не несут ответственность за свои слова...», – полагает Охрименко.

            Руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на какие-либо радикальные шаги до осенних выборов. Эксперт прогнозирует:

            «Не будет той радикально-провокационной  риторики, которую мы слышали от Порошенко. Но кардинально курс не изменится».

            По оценке Золотарева, Зеленский прекрасно понимает, что на любой уход  в сторону от политики Порошенко автоматически последует обвинение в предательстве национальных интересов. «Это новому президенту меньше всего надо, а вот получить хороший рейтинг, просто снизив градус противостояния, вполне решает его текущие задачи на выборах в Раду», – считает эксперт.  В этой ситуации Зеленский не понесет серьезных потерь ни на Юго-Востоке, ни на Западе с Центром, поэтому нет смысла делать радикальные заявления.

            Но и сбрасывать со счетов умонастроения украинцев, которые зафиксировал опрос «Рейтинга», также не следует, отмечают эксперты.

            На ваш взгляд

             
            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Обсуждение: 107 комментариев
            Золотарев назвал результаты опроса наглядным свидетельством краха политики, которую проводил Порошенко. «Можно сколько угодно говорить, что Порошенко проводил антинародный курс, но одно дело заявления, другое дело – конкретные цифры, которые показывают, что эта политика не пользуется поддержкой хотя бы у половины украинцев», – заявил Золотарев газете ВЗГЛЯД. Можно сделать вывод, что в обществе нет единого мнения на этот счет.  Порошенко утверждал, что он говорит от имени всего народа, оказалось, что это не так.

            По словам эксперта, половина украинцев вполне позитивно относятся к России, несмотря на информационную войну, которую ведет Порошенко с 2014 года – «когда любой здравый смысл в отношениях с России клеймился как работа на Кремль».

            Политолог считает, что если на выборах люди выразили свое мнение, значит это не случайное стечение обстоятельств, а жесткое неприятие политики Порошенко. «Речь идет не о том, чтобы все сдать, а чтобы политика государства базировалась на здравом смысле. Фокус-группы показывали, что он играет с огнем, и эта игра может привести к серьезным экономическим проблемам и, не дай бог, к военному конфликту», –  резюмировал Золотарев.


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