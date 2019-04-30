Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж

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30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:50  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Ольга Андреева, Журналист
Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились мировоззренческими откровениями. Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
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            Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж

            Жители ЛНР первыми направили в Россию пакеты своих заявок на получение нового паспорта   30 апреля 2019, 22:01
            Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Оксана Борисова

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            В Донбассе начался процесс приема заявлений на выдачу российских паспортов. Работу эту сопровождают организационные сложности и слухи, и даже имеются признаки действий мошенников, пытающихся заработать на ажиотаже. Какое количество жителей непризнанных республик желает получить паспорт и что в этой истории остается для них еще неясным?

            Получить российское гражданство намерены 86% жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), следует из итогов соцопроса, о котором рассказал во вторник представитель ГУ МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов. Он добавил, что МВД России готово организовать дополнительные центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса в случае, если возникнут очереди.

            Также во вторник в Неклиновском районе Ростовской области открылся центр выдачи паспортов для жителей соседней ДНР.

            Первые несколько обратившихся в центр выдачи российских паспортов жителям ДНР захотели узнать о порядке приема документов и надеются в будущем на спокойную и стабильную жизнь. Уроженка Донецкой области Галина Понятова рассказала РИА «Новости», что рассчитывала сегодня сдать документы на получение российского гражданства, однако ей разъяснили, что сделать это можно только в ДНР, после чего уполномоченное лицо передаст их российской стороне.

            «Надеемся на спокойствие, стабильность в жизни. Хотим это все иметь, а Россия есть Россия. Может, там у них и наладится еще все – и быт, и законы, но не в нашем возрасте это ждать», – отметила Понятова, очевидно, имея в виду жизнь в новых республиках.

            Накануне в Новошахтинске Ростовской области для жителей ЛНР также открылся центр, который может принимать до 200 заявлений в день.

            Киев во вторник вновь выразил свой гнев по поводу решения Москвы. МИД Украины потребовал от международных партнеров не признавать и не принимать паспорта, выданные Россией жителям «временно оккупированных территорий Донбасса».

            Несмотря на эти протесты, работа по выдаче новых документов уже идет. Первый пакет документов от жителей ЛНР в Новошахтинск прибыл накануне. В первой партии порядка 100 заявлений. Путь через границу они проделали вместе с уполномоченными лицами из МВД ЛНР, сообщил накануне «МК».

            Для большинства жителей Донецка ситуация пока остается неясной, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший глава народного совета ДНР, донецкий политолог Андрей Пургин. Пока не объявлено официально даже о перечне документов, необходимых для получения гражданства РФ. «А центр выдачи паспортов в Ростовской области пока открылся, вероятно, в экспериментальном виде, он только налаживает работу. На сегодня в нашей республике официально не объявили, какие документы нужны, куда их сдавать и так далее. Думаю, что в течение месяца будет понятно, какова технология получения», – предположил Пургин.

            По его словам, в телеграм-каналах появились вбросы и слухи по поводу происходящего. В частности, авторы объявлений пишут, что процедура подачи документов для тех, кто не сможет ехать в Ростов и хочет подать заявление прямо в Донецке, будет очень сложной, долгой и дорогой. В конце объявлений авторы просят порядка 12–15 тысяч рублей – якобы за ускорение. Не исключено, что речь идет о банальном мошенничестве.

            «Пока намекают, что российские паспорта будут получать только те, кто имеет республиканские паспорта. Это таких людей очень мало – примерно 250 тысяч, а в обеих республиках живет свыше 2,5 млн жителей», – отметил Пургин. О том, как на самом деле будет организован этот процесс и по каким критериям можно будет получить российский паспорт, газета ВЗГЛЯД уже писала.

            Уже на этой неделе центры приема заявлений на паспорта РФ откроются внутри самих республик. Как сообщило МВД ДНР, миграционная служба республики начнет прием заявлений 3 мая в Донецке, а с 7 мая – по всей республике. Тем временем глава соседней ЛНР Леонид Пасечник тоже велел организовать пункты приема заявлений и оплаты госпошлины. Кроме того, необходимо проследить за оперативностью нотариусов, а также не допустить возрастания стоимости их услуг, создать механизмы перевода документов с украинского на русский язык.

            Как рассказал газете ВЗГЛЯД луганский журналист Артем Бузила, в Луганске такие пункты еще не созданы. «Есть информация, что эта работа будет регулироваться миграционной службой. Но прошло еще очень мало времени, пока конкретных действий в этом направлении нет», – сообщил журналист.

            По его словам, жители с энтузиазмом воспринимают все новости об упрощении порядка выдачи паспортов и в будущем наверняка «возникнут очереди» из желающих стать россиянами.

            «В день, когда вышел указ Путина, на улице люди говорили только об этом. Это стало очень приятной новостью,

            – считает Бузила. – Этого ждали пять лет, и лучшего подарка перед 12 мая – в День независимости ЛНР – придумать сложно».

            По его прогнозу, среди желающих получить российское гражданство больше всего будет пенсионеров, у которых появится возможность получать «достойную минимальную пенсию». 

            Напомним, президент Путин 24 апреля ввел упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Путин сообщил, что рассматривает возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке гражданам всей Украины.


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