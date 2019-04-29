В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике - и реальна ли подобная паспортная коллизия?

Во вторник Владимир Путин откликнулся на обещание будущего украинского президента Владимира Зеленского выдавать украинские паспорта всем россиянам.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские – братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», – цитирует Путина РИА «Новости». «Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», – добавил президент России, пояснив, что имеет в виду общность двух народов.

Напомним, полемика лидеров началась еще в субботу, когда Путин сообщил, что рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины.

В ответ Зеленский выступил с большим ответом президенту Путину, в котором заявил, что «не советует» России «зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины» российскими паспортами. Также он сообщил, что собирается выдавать россиянам украинские паспорта.

В итоге перед обеими странами открылась перспектива взаимной массовой паспортизации. Теоретически не только граждане Украины смогли бы легко получить второй, уже российский паспорт, но и россияне, – если, конечно, Зеленский сдержит свое слово, – смогут получить паспорт гражданина Украины. Например, в украинском консульстве в Москве.

Московские эксперты уверены, что при таком раскладе желающих уехать с Украины на восток окажется явно больше, чем в обратную сторону.

«У Зеленского проигрышная позиция. За эти годы Украина стала самой бедной республикой не только в Европе, но и на просторах СНГ.

Поэтому представить себе, что народ из России ринется туда весьма трудно», – заметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - Кроме того, украинцы объявили себя великой сельскохозяйственной державой, и для крестьян место найдется. А городским жителям что там делать? Какой смысл ехать туда, где бушует безработица?»

Ни «безумный» уровень свободы прессы, ни свобода пользования родным языком, ни свобода религии не закроют глаза на то, что людям негде работать и нечего есть, подчеркивает эксперт. «Плохо представляю себе наших либералов, которые в тоске по свободам спешно учат украинский язык, – саркастически отметил он.

«Если пофантазировать и прикинуть, что у миллионов украинцев появятся российские паспорта, а у россиян – украинские, то украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство. А россиянам, поехавшим на Украину, будет не до выборов, потому что их мобилизуют и отправят на фронт, – иронизирует Жарихин. – Очень трудно сохранять серьезность, обсуждая эту проблему».

В свою очередь бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов уверен, что массовой раздачи российских паспортов гражданам братской республики вообще не будет, поскольку паспорта получат только оппозиционно настроенные украинцы, а таких не очень много. «Любого другого гражданина Украины, который не проживает в ДНР и ЛНР, российские власти будут проверять на предмет лояльности, – отмечает эксперт. – Был на войне или не был, как вел себя в соцсетях, где работает – и так далее».

Только по итогам такой проверки будет приниматься решение, давать ли ему гражданство России, уверен Баширов. «В современном мире очень тяжело скрыть свои политические пристрастия. Люди, настроенные против действующего президента России и в целом против политики, которую проводит наша страна, просто не получат гражданство России», – предположил Баширов.

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Зато киевские эксперты полагают, что на массовую раздачу своих паспортов Зеленский не пойдет ни при каких условиях.

«Выдача паспортов по упрощенной схеме возможна только со стороны России, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Ясно, что те люди, которые приехали работать с Украины в Россию, не против получить российский паспорт, сохраняя при этом украинский».

Стоить отметить, что в России не запрещено обладать вторым паспортом (иными словами быть «бипатридом»), однако владельцы такого обязаны сообщить о наличии второго паспорта в МВД.

Бипатриды не могут работать в правоохранительных органах, судебной системе, а также нести воинскую службу. Не могут занимать должности в органах власти или самоуправления, занимать руководящие посты в российских госпредприятиях и иметь прямое отношение к управлению любыми СМИ (им запрещено владеть более 20% акций (собственности) средства массовой информации, выполнять там функции редактора или прямого руководителя. Им не разрешено членство в Общественной палате.

Исключением является только двойное гражданство с Таджикистаном. С ним Россия заключила договор о взаимном признании двойного гражданства.

На Украине также запрещается иметь второй или даже третий паспорт только чиновникам и военным, однако с осени прошлого года, с подачи главы МИДа Павла Климкина, обсуждается идея разрешить двойное гражданство. Запретить Климкин требовал только обладание паспортом «страны-агрессора» – то есть России.