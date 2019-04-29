В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

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29 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Чем для России опасно сокращение военных расходов

Россия выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходамиФото: Виталий Невар/ТАСС
Россия вылетела из первой пятерки стран по расходам на военные нужды, следует из свежего доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). В то время как глобальные траты на оружие ежегодно бьют рекорды, российский оборонный бюджет третий год подряд сокращается. Успела ли Россия качественно перевооружить армию? Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...

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При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
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            В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

            Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом - жизнь в России сытнее   29 апреля 2019, 22:10
            Фото: «Студия Квартал 95»
            Текст: Оксана Борисова

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            «Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике - и реальна ли подобная паспортная коллизия?

            Во вторник Владимир Путин откликнулся на обещание будущего украинского президента Владимира Зеленского выдавать украинские паспорта всем россиянам.

            «Я много раз говорил, что украинцы и русские – братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», – цитирует Путина РИА «Новости». «Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», – добавил президент России, пояснив, что имеет в виду общность двух народов.

            Напомним, полемика лидеров началась еще в субботу, когда Путин сообщил, что рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины.

            В ответ Зеленский выступил с большим ответом президенту Путину, в котором заявил, что «не советует» России «зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины» российскими паспортами. Также он сообщил, что собирается выдавать россиянам украинские паспорта.

            В итоге перед обеими странами открылась перспектива взаимной массовой паспортизации. Теоретически не только граждане Украины смогли бы легко получить второй, уже российский паспорт, но и россияне, – если, конечно, Зеленский сдержит свое слово, – смогут получить паспорт гражданина Украины. Например, в украинском консульстве в Москве.

            Московские эксперты уверены, что при таком раскладе желающих уехать с Украины на восток окажется явно больше, чем в обратную сторону.

            «У Зеленского проигрышная позиция. За эти годы Украина стала самой бедной республикой не только в Европе, но и на просторах СНГ.

            Поэтому представить себе, что народ из России ринется туда весьма трудно», – заметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - Кроме того, украинцы объявили себя великой сельскохозяйственной державой, и для крестьян место найдется. А городским жителям что там делать? Какой смысл ехать туда, где бушует безработица?»

            Ни «безумный» уровень свободы прессы, ни свобода пользования родным языком, ни свобода религии не закроют глаза на то, что людям негде работать и нечего есть, подчеркивает эксперт. «Плохо представляю себе наших либералов, которые в тоске по свободам спешно учат украинский язык, – саркастически отметил он.

            «Если пофантазировать и прикинуть, что у миллионов украинцев появятся российские паспорта, а у россиян – украинские, то украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство. А россиянам, поехавшим на Украину, будет не до выборов, потому что их мобилизуют и отправят на фронт, – иронизирует Жарихин. – Очень трудно сохранять серьезность, обсуждая эту проблему».

            В свою очередь бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов уверен, что массовой раздачи российских паспортов гражданам братской республики вообще не будет, поскольку паспорта получат только оппозиционно настроенные украинцы, а таких не очень много.  «Любого другого гражданина Украины, который не проживает в ДНР и ЛНР, российские власти будут проверять на предмет лояльности, – отмечает эксперт. – Был на войне или не был, как вел себя в соцсетях, где работает – и так далее».

            Только по итогам такой проверки будет приниматься решение, давать ли ему гражданство России, уверен Баширов. «В современном мире очень тяжело скрыть свои политические пристрастия. Люди, настроенные против действующего президента России и в целом против политики, которую проводит наша страна, просто не получат гражданство России», – предположил Баширов.

            Зато киевские эксперты полагают, что на массовую раздачу своих паспортов Зеленский не пойдет ни при каких условиях.

            «Выдача паспортов по упрощенной схеме возможна только со стороны России, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Ясно, что те люди, которые приехали работать с Украины в Россию, не против получить российский паспорт, сохраняя при этом украинский».

            Стоить отметить, что в России не запрещено обладать вторым паспортом (иными словами быть «бипатридом»), однако владельцы такого обязаны сообщить о наличии второго паспорта в МВД.

            Бипатриды не могут работать в правоохранительных органах, судебной системе, а также нести воинскую службу. Не могут занимать должности в органах власти или самоуправления, занимать руководящие посты в российских госпредприятиях и иметь прямое отношение к управлению любыми СМИ (им запрещено владеть более 20% акций (собственности) средства массовой информации, выполнять там функции редактора или прямого руководителя. Им не разрешено членство в Общественной палате.

            Исключением является только двойное гражданство с Таджикистаном. С ним Россия заключила договор о взаимном признании двойного гражданства.

            На Украине также запрещается иметь второй или даже третий паспорт только чиновникам и военным, однако с осени прошлого года, с подачи главы МИДа Павла Климкина, обсуждается идея разрешить двойное гражданство. Запретить Климкин требовал только обладание паспортом «страны-агрессора» – то есть России.


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