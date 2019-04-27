Зеленский отреагировал на слова Путина

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное упрощение Москвой выдачи российских паспортов для всех украинцев.

Зеленский заявил в Facebook, что «не советует» России «зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины» российскими паспортами. Он не исключил, что найдутся те, кто готов получить российское гражданство из-за «пропаганды», желания заработать или «в попытке скрыться от уголовных расследований».

Президент России Владимир Путин в субботу сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а гражданам всей Украины, сообщил.

Зеленский предложил «предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране». Избранный президент заявил, что эти люди «цинично грабили» Украину, «злоупотребляя высокими должностями».

«Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» – в Ростове или Магадане», – говорится в сообщении.

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При этом Зеленский утверждает, что Украину «отличает» наличие «свободы слова, свободных СМИ и интернета». Он обвинил Россию в отсутствии у граждан «естественных прав и свобод». По мнению Зеленского, украинцы думают так же, а потому откажутся от предложенного российского гражданства, ведь сейчас они – «свободные люди в свободной стране».

Зеленский назвал Украину «независимой, суверенной и неделимой» и заявил о ее «миссии служить примером демократии для постсоветских стран».

Отметим, что страна, в которой, по словам Зеленского, торжествуют свобода слова и демократия, не только ввела запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей, но и сделала это вопреки воле большинства населения Украины.

Он предложил украинское гражданство «всем, кто готов бороться за свободу».

При этом будущий глава государства выразил готовность к переговорам в «нормандском» формате.

Зеленский предложил «взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех», а также заявил о готовности «обсуждать новые условия сосуществования» двух стран. При этом он подчеркнул, что «настоящая нормализация» возможна только при условии получения Украиной контроля над Донбассом и Крымом.

«Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд», – заявил он.

Текст Зеленский опубликовал на украинском и русском языках.

Напомним, отвечая на вопрос, как скоро Путин готов «предстать перед Зеленским», российский лидер заметил: «Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве».

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