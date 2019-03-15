Большинство украинцев назвали ошибкой запрет российских телеканалов и фильмов

Больше половины граждан Украины считают, что запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей в стране является ошибкой и приводит к ограничению прав граждан, следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, в марте 33,9% опрошенных считали, что на Украине происходит наступление на свободу слова (этот показатель остался таким же, как и в сентябре 2018 года), еще 35,4% придерживались мнения, что на Украине слишком много пророссийских СМИ, а государство на это слабо реагирует (в 2018 году этот показатель составлял 30,2%). 28,8% не смогли ответить на этот вопрос (в феврале 2018 года этот показатель составлял 37,7%), сообщает УНИАН.

Кроме того, 53,5% опрошенных считают, что запрет российских телеканалов на Украине является ошибкой. В феврале 2018 года было 43,7% граждан, придерживающихся такого мнения. Еще 31,7% придерживаются противоположного мнения и считают, что запрет российских телеканалов на Украине является необходимым шагом для защиты государства (36,6% в феврале 2018 года). 14,7% респондентов затруднились с ответом.

Также 27,7% участников исследования высказывали мнение, что запрет отдельных артистов и российских фильмов на Украине является необходимым шагом, тогда как 59,6% респондентов назвали такой запрет ошибкой. Причем, доля тех, кто считает запрет необходимым шагом, практически не изменилась за год (в феврале 2018 года – 29,2%), а доля тех, кто считает запрет ошибкой, выросла с 53% в феврале 2018 года. 12,6% респондентов затруднились с ответом.

Согласно опросу, 28,8% украинцев сходятся во мнении, что запрет российских соцсетей является необходимым шагом (в феврале 2018 года было 30,2%). Противоположной точки зрения придерживаются 53,2% опрошенных (45,8% в феврале 2018 года).

Опрос проведен с 28 февраля по 11 марта методом личного интервью среди 2004 респондентов в 129 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% – для показателей близких к 25%, 2,9% – для показателей близких к 10%, 2,1% – для показателей близких к 5%.