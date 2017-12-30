Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство

3 октября глава МИД Павел Климкин написал в статье для «Европейской правды»: «в условиях агрессии России против Украины проблема двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно, а я считаю его принципиально неприемлемым» (странно, что исходя из той же самой логики, он не считает принципиально неприемлемым нахождение на посту министра уроженца Курска с русской фамилией...).

30 октября Павел Климкин, выступая в Закарпатье, заявил: «мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней. Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные – давайте разговаривать».

Откуда на Украине граждане России? Много ли на Украине обладателей еще и гражданства России? Зачем им это гражданство? Последуют ли они совету Климкина? Являются ли они «пятой колонной»?

Граждане России появляются на Украине самым разным образом.

Относительное большинство из них, вероятно, составляют люди, желающие в дальнейшем связать свою жизнь с Россией, специально получившие ради этого российское гражданство, но почему-то задерживающиеся на Украине.

Допустим, у такого человека есть на Украине высокооплачиваемая работа и квартира. Возможно, в России найти такую работу за те же деньги сложно, да еще и квартиру нужно снимать (размен жилья с сохранением площади и положения не всегда реален).

Впрочем, такой вариант может окончиться плохо – если такой человек по каким-то причинам привлекает внимание спецслужб, то само по себе наличие российского паспорта является дополнительным свидетельством преступного умысла. При этом украинская сторона считает человека, не отказавшегося в установленном порядке от украинского паспорта, гражданином Украины.

В принципе, получение паспорта другой страны является основанием для прекращения украинского гражданства, но тут уж как карта ляжет.

Все описанное касается судьбы украинского журналиста Кирилла Вышинского – главного редактора закрытого ныне ресурса РИАН-Украина (информационный партнер МИА «Россия сегодня»).

Есть и другие варианты.

Это, например, российские специалисты, работающие по найму на украинских предприятиях. В том же РИАН-Украина были командированные из Москвы сотрудники.

Российское гражданство имеют и политические беженцы. Их на Украине не так много – говорят о нескольких сотнях человек (в 2017 году убежища попросили около 100 россиян). Некоторые из них сравнительно безобидны (как покойный депутат Госдумы Вороненков, уехавший в Киев, опасаясь за свою жизнь). Но есть и такие, которые воюют в составе украинской армии и добробатов.

В конце концов, это люди, привязанные к Украине семейными обязательствами – супруги, дети, ухаживающие за пожилыми родителями, и т.п.

У меня, например, есть две знакомые, которые вышли замуж за граждан Украины и жили в стране на основании вида на жительство. Получением украинского гражданства они озаботились только в 2016 году, когда стало окончательно понятно, что отношения между странами не нормализуются и надо выбирать между страной и семьей.

Установить численность граждан РФ на территории Украины не так просто. До переворота было зарегистрировано около 150 тыс. россиян, постоянно проживающих на Украине. Немалая часть из них – военнослужащие и персонал Черноморского флота, а также члены их семей (до 50 тыс. человек).

Понятно, что по мере ухудшения отношений между странами и ужесточения миграционного контроля количество граждан РФ на территории Украины сокращалось.

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Граждане России, проживавшие в Крыму, включая военных моряков и членов их семей, перекочевали на родину вместе с полуостровом. Кто-то уехал, опасаясь преследований, кто-то потерял работу, кто-то принял украинское гражданство. Украинская миграционная служба, однако, статистики не приводит. Дополнительные непонятки связаны с населением Донбасса, движение которого украинские органы не контролируют.

Еще сложнее с теми гражданами Украины, которые приняли российское гражданство в последнее время, но остались на территории Украины.

Они свой выбор не освещают и, главное, ФМС особенностей их поведения тоже не фиксирует – они в большинстве имеют постоянную регистрацию на территории РФ и периодически пересекают границу.

В 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. граждан Украины, и большинство из них проживают в России, но какое-то число из них в реальности большую часть времени проводит на Украине. Невозможно даже сказать, идет ли речь о сотнях или тысячах человек.

Наличие российского гражданства (второго или единственного) связано, очевидно, с чисто бытовыми соображениями. Российское гражданство среди жителей Украины связывается с большей социальной защищенностью, большей политической стабильностью, в конце концов – с отсутствием идеологического давления (или хотя бы приемлемостью этого давления), более приятным культурно-языковым окружением.

Перспектива же жизни на Украине связывается с дальнейшим обеднением, ростом коммунальных платежей, украинизацией и продолжением войны. Соответственно, российское гражданство рассматривается как страховка на случай резкого ухудшения ситуации на Украине (либо вообще, либо для данного человека в частности).

Политический выбор тут вряд ли имеет большое значение – быть частью «русского мира» можно, и не принимая российское гражданство.

Собственно, если понимать российское гражданство именно как страховку, предохраняющую от результатов деятельности нынешнего украинского правительства, так никто и не захочет следовать совету Климкина. Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране (или мигрировать с территории Украины в страны ЕС), уже приняли меры по получению украинского гражданства.

Являются ли эти люди «пятой колонной»?

С точки зрения украинского государства – безусловно, да. Именно поэтому Климкин и обратился к ним с таким предложением. Самим фактом наличия российского гражданства эти люди сомневаются в европейских перспективах Украины и в самой идеологии евроинтеграции. Они ассоциируют себя с Россией и тем подрывают тезис об извечной враждебности России по отношению к Украине.

Что это за враги, которые работают, приносят пользу и платят налоги? По большому счету, все это очень подозрительно и должно быть пресечено, но жесткие меры против граждан России вызовут недоумение в Европе.

Сами по себе эти люди в основном себя врагами украинского государства не считают – они либо совсем не политизированы, либо не видят, чтобы своей деятельностью наносили ущерб украинскому государству.

Допустим, деятельность того же РИАН-Украина как оппозиционного издания с демократической точки зрения не может рассматриваться как такая, которая направлена против интересов украинского государства. Но украинскому государству оппозиция не нужна...