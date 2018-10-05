Климкин «шьет дело» украинцам с российскими паспортами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против легализации двойного гражданства с Россией, выразив готовность рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за этот шаг.

Климкин выразил мнение, что Украине необходим новый закон про гражданство, передает РИА «Новости».

При этом министр иностранных дел Украины подчеркнул, что категорически против легализации двойного гражданства с Россией, а все подобные случаи, по его словам, должны расследоваться украинскими спецслужбами.

Более того, он выразил готовность рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за этот шаг.

По мнению Климкина, любые поездки в Россию якобы «не могут быть безопасными», поэтому он не приветствует решение некоторых украинцев ехать в Россию на заработки.

Напомним, в среду министр иностранных дел Украины предложил разрешить украинцам двойное гражданство, выразив мнение, что это «не должно касаться России».

Между тем, ранее Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу венгерских паспортов украинцам в пограничном городе Закарпатья, в связи с чем консула Венгрии на Украине даже объявили персоной нон грата.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом Евросоюза.