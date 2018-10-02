Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий?

В четверг МИД Украины объявил о высылке консула Венгрии, служившего в городе Берегово, что в Закарпатской области. Почти половина жителей этого города – этнические венгры, много их и в окрестных населенных пунктах. В Закарпатье (и это давно ни для кого не секрет) еще с 90-х годов консульство Венгрии оформляет и раздает свои национальные паспорта. Их приобретают преимущественно местные венгры, для которых на исторической родине действует система упрощенного получения гражданства (по «праву крови»).

Об этой практике, о которой снято немало сюжетов на украинском телевидении, 19 сентября неожиданно вспомнило государственное агентство Укринформ. На его сайте появилась видеозапись выдачи венгерских паспортов в помещении консульства в Берегово. После этого из Киева зазвучали угрозы. Генпрокурор Юрий Луценко объявил, что СБУ открыла уголовное дело по факту государственной измены, а глава МИД Павел Климкин пригрозил выслать консула. И вот угроза исполнена.

Венгрия не замедлила с ответом. Уже через несколько часов после решения украинского МИДа глава венгерского Петер Сийярто объявил о том, что дает 72 часа на высылку украинского дипломата в качестве ответной меры.

Тем временем в самой Венгрии обращают внимание на совпадение: консула из Берегово выгнали в тот самый день, когда Верховная рада приняла за основу законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Этот документ уже вызывал гнев Будапешта.

Законопроект требует от каждого госслужащего владения украинским языком. Кроме того, он дает разрешение только в детских садиках использовать, помимо украинского, еще и язык нацменьшинств. Про школы ничего не сказано. То есть надежды Будапешта на то, что новый законопроект хотя бы частично смягчит введенный год назад запрет на использование венгерского языка в школе, оправдались. При этом значительная часть проживающих в Закарпатье венгров не владеет никаким другим языком, кроме своего родного. А обучение в местных национальных школах для многих из них – лишь трамплин для постоянного или временного переезда в Венгрию.

А принятый год назад языковой закон остается причиной блокирования Венгрией переговоров о сближении Украины с Евросоюзом и НАТО.

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Кстати, в Киеве также обратили внимание на то, что венгерские дипломаты в последнее время перестали зазывать жителей Закарпатья на историческую родину – их призывают оставаться на месте, но при этом запасаться вторыми паспортами. Киев заподозрил, что таким образом Будапешт готовит почву для будущих территориальных претензий – на случай, если украинское государство вконец деградирует, утратив ресурсы для удержания в своих границах Закарпатья.

Что касается граждан Венгрии, то их только по официальным и, вероятно, неточным данным ведомства Климкина, на конец 2015 года на Украине насчитывалось около 100 тыс. человек. Общая же численность венгерского нацменьшинства – около 150 тыс.

По мнению профессора Будапештского университета имени Лоранда Этвёша историка Тамаша Крауса, ни на какие уступки по ситуации с правами венгерского нацменьшинства правительство Виктора Орбана не пойдет. «Этот кабинет министров обязан защитить языковые меньшинства на Западной Украине, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Это основа их позиции. Если они пойдут на компромисс, тогда они, как у нас говорят, плюнут в собственное лицо».

Краус напоминает аргумент Будапешта: нет украинского закона, который запрещает иметь два паспорта. «Можно напомнить, сколько депутатов Верховной рады имеют иностранное гражданство: венгерское, американское, российское или еще какое-то другое», – сказал он.

Краус же считает, что диалог Венгрии и Украины теперь по-любому не обойдется без внешнего участия, сами две столицы уже помириться не смогут. «Многое зависит от того, как главные страны ЕС, Франция и Германия, повлияют на ситуацию», – считает он.

МИД вдруг прогнулся перед мадьярами

Забавно, что Киев ухитряется одновременно и угрожать Будапешту на словах, и пытается сделать перед ним реверанс.

Накануне высылки мадьярского консула Климкин в среду заявил о необходимости запустить дебаты о том, не пора ли разрешить в стране двойное гражданство. «Все мы прекрасно понимаем, что на Украине десятки или сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран. И это не только этнические венгры. Думаю, следует провести дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников», – цитирует его УНИАН.

При этом украинцы, которые мечтают легализовать в качестве второго российский паспорт, могут не беспокоиться. Климкин сразу же оговорился, что Россия – это исключение.

«Сегодня же, когда Москва ведет против нас вооруженную агрессию, такая мотивация нивелируется: если Украина и захочет рассмотреть возможность ограниченного применения двойного гражданства, то это в принципе не должно касаться России», – подчеркнул Климкин.

Когда-то с такой идеей, например, выступал депутат Верховной рады Андрей Артеменко, однако сам был наказан за недостаток патриотизма. Президент Порошенко показательно отобрал у депутата гражданство – за наличие канадского паспорта, лишился Артеменко и кресла в парламенте.

«По моим подсчетам, на Украине около 9 миллионов граждан имеют двойное гражданство. Из них более 4 миллионов постоянно живут и работают за рубежом – они патриоты своей страны, но не своей власти», – цитировал Артеменко телеканал RT.

Как известно, украинское законодательство запрещает иметь второй паспорт – при получении другого гражданства украинец обязан отречься от украинского. Правда, при этом в законах нет никакого наказания за нарушение указанных правил. Наказание предусмотрено только для государственных служащих. Но при этом паспортами других стран, предположительно, обладает и большинство украинских политиков.

Так, олигарх Игорь Коломойский сам признался прессе, что у него даже три паспорта – Украины, Израиля и Кипра. А когда его спросили, почему он нарушает закон, олигарх пошутил: «А в конституции написано, что запрещено двойное гражданство, а тройное не запрещено». Заподозренный в коррупции бывший шеф Государственной фискальной службы Роман Насиров тоже оказался английским подданным и венгерским гражданином. Предположительно, есть «запасные» паспорта у мэра Одессы Геннадия Труханова (Россия) и у экс-премьера, бессменного с начала 90-х депутата Верховной рады Ефима Звягильского (Израиль).

Недавно выяснилось, что российский паспорт есть даже у жены, дочери и зятя первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Игорь Коломойский (фото: DW на русском/Youtube)

Примечательно, что накануне в Киеве получили письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга. Генсек оправдывался за то, что коллега Климкина, министр обороны Степан Полторак, опять не получил приглашения на встречу министров этого блока, намеченную в Брюсселе на 3–4 октября. В штаб-квартире альянса не скрывают, что ничего не могут сделать с Венгрией. Очевидно, что именно она не пустила Полторака. Ранее даже США призвали Венгрию не срывать эту встречу, но, как оказалось, тщетно.

Минобороны обиделось на мадьяр

Не стал ли последней каплей для Киева обидный отказ позвать Полторака на заседание? Может, после этого украинское правительство и решило пойти навстречу требованиям Венгрии? Первый зампред фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко так не считает. По его мнению, призыв Климкина к дискуссии вовсе не означает попытку любым путем помириться с Будапештом.

«Дискуссия нужна, чтобы двойное гражданство не нанесло урон национальной безопасности Украины, а также чтобы узаконить вещи, которые и так сложились», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД.

«На Украине нет двойного гражданства, но и нет механизмов контроля за его получением и нет санкций в отношении граждан, которые не состоят на политической и госслужбе, если выявляется такой факт. Поэтому многие люди, которые живут за рубежом, получили гражданство других стран, сохраняя паспорт Украины», – пояснил депутат.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, напротив, воспринимает инициативу Климкина как серьезную уступку венграм. По его предположению, такой совет Киеву дал Брюссель с целью унять страсти, понимая, что «наклонить венгров украинцы не смогут».

«Видимо, решили посоветовать Украине смягчить политику в отношении двойного гражданства, что просто означало бы легализацию настоящего положения вещей, – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД. – Сотни тысяч украинцев уже получили чужие паспорта: и польские, и венгерские, и румынские, и русские».

Политолог признался, что впервые за долгое время услышал от Климкина «что-то разумное». «Это сигнал, что мы можем отступить, снизить накал наездов на венгерскую кампанию по выдаче паспортов и замять всю эту историю с консулом», – сказал Погребинский.

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, призывая узаконить двойное гражданство, Климкин

«оставляет какую-то дорожку для компромисса с Венгрией, пытается не залезть с венграми в глухой угол».

«Кроме того, Климкин пытается выглядеть нормально в глазах западных партнеров, ведь во многих странах разрешены мультигражданства. Но с учетом того, что на Украине приближаются выборы, на которых патриотическая карта – одна из ключевых, ни о какой реформе, ни о какой возможности мультигражданства речи не будет. После выборов? Может быть», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

После выборов, когда президент Петр Порошенко потеряет власть (а это сулят все предвыборные опросы), Киев и Будапешт возобновят диалог, уверен Бортник.

Но пока Порошенко еще может извлечь выгоду от ссоры с венграми, считает эксперт. «В какой-то мере антивенгерская карта будет элементом украинской избирательной кампании, объяснением, почему Украина не стала членом ЕС и НАТО, – убежден Бортник. – Избирателям будут говорить, что в эти организации страну не приняли не из-за коррупции и несоответствия требованиям, а из-за противодействия Венгрии».