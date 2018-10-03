Климкин предложил разрешить украинцам двойное гражданство

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо начать обсуждение введения института двойного гражданства, однако это «не должно касаться России».

«События в Берегове вызвали оживленную дискуссию о проблемах двойного гражданства, потребность в которой давно назрела», – написал он в своей статье в «Европейской правде».

Он заявил, что решение в этом вопросе можно найти такое, чтобы оно не повредило людям с двойным гражданством, а освободило их от необходимости скрывать факт его наличия.

«Конечно, в условиях агрессии России против Украины проблема двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно, а я лично считаю его принципиально неприемлемым. Если Украина и захочет рассмотреть возможность ограниченного применения двойного гражданства, то это в принципе больше не должно касаться России», – заявил Климкин.

Накануне он заявил, что именно Россия якобы создает напряженность с венграми в Закарпатье. Климкин призвал не «наезжать» на венгров в Закарпатье, а помочь им.

В то же время ранее Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья. После этого Украина пообещала выслать из страны консула Венгрии, что Климкин вновь подтвердил в своей статье.

Будапешт пригрозил ответными зеркальными мерами.