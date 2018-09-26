Украина пообещала выслать венгерского консула «в ближайшее время»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула в ближайшее время.

«Я предложил самим отозвать консула. Если в ближайшее время этого не будет, он поедет домой», – сказал Климкин, передает ТАСС.

Министр добавил, что по всем ключевым вопросам соглашения с Венгрией достичь не удалось.

«Встреча была очень непростая, по ряду вопросов будем работать дальше, по ключевым вопросам мы не достигли соглашения. И я так понимаю, мы не можем достичь соглашения, поскольку у нас принципиально разное видение, как помогать венгерской общине», – подчеркнул Климкин.

Глава украинского МИД при этом сказал своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, что он «очень привержен» желанию помочь венгерской общине на Украине.

Напомним, в Закарпатье разгорелся скандал из-за того, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта. При этом венгерский консул призывал украинцев не сообщать об этом властям.

Климкин заявлял, что Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения возможного отделения и перехода в состав другой страны.