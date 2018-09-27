Венгрия пообещала зеркальные меры в случае выдворения консула с Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Венгрия вышлет украинского дипломата в случае выдворения своего консула.

«Украинский коллега спросил меня, буду ли я отзывать нашего консула после этого инцидента (выдачи жителям Закарпатья венгерских паспортов – прим. ВЗГЛЯД), и я ответил, что у меня нет причин его отзывать, так как он не сделал ничего, нарушающего венгерское или международное законодательство», – сказал Сийярто, передает ТАСС.

После этого Климкин заявил, что украинская сторона выдворит консула, сообщил Сийярто. «Я ответил: хорошо, но это не останется без реакции. Я выдворю одного из украинских дипломатов того же уровня из Венгрии», – заметил венгерский министр.

В среду Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула в ближайшее время, если Венгрия сама его не отзовет.

Напомним, в Закарпатье разгорелся скандал из-за того, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта. При этом венгерский консул призывал украинцев не сообщать об этом властям.