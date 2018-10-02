Климкин увидел «руку Кремля» в напряженности с венграми в Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы создает напряженность с венграми в Закарпатье; по его словам, Москва «использует» проблему с национальными меньшинствами на Украине для дестабилизации ситуации как в регионе, так и во всей стране.

«Я предостерегаю всех от наездов на венгров в Закарпатье, наоборот, мы должны помочь нашей венгерской общине. (…) Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно», – приводит его слова РИА «Новости». С таким заявлением Климкин выступил в видеообращении в своем Facebook.

При этом украинский министр не привел ни одного факта, доказывающего какую-либо причастность Москвы к ситуации в Закарпатье.

Напомним, Киев крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья. Украина пообещала выслать из страны консула Венгрии, но Будапешт пригрозил ответными зеркальными мерами и обвинил президента Украины Петра Порошенко в разжигании ненависти к венграм.

Венгрия официально заявила, что не будет отзывать своего консула в Берегово по требованию Киева, и тогда Украина заявила, что вышлет консула самостоятельно.