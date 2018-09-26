Порошенко уличили в разжигании ненависти к венграм

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил главе украинского внешнеполитического ведомства Павлу Климкину о том, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров.

«Министр сказал, что, по его мнению, пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти по отношению к венграм, которое осуществляется под руководством и вдохновляет украинское государство, не прекратится, потому что президент верит, что таким способом он может получить некоторую публичную поддержку, потому что его нынешняя поддержка очень низкая», – пишет RT со ссылкой на МИД Венгрии.

Также на встрече Сийярто обратил внимание на то, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины в закарпатском городе Берегово не противоречит ни венгерским, ни украинским законам.

Ранее сообщалось, что Климкин заявил об отсутствии достижений по всем ключевым вопросам с Венгрией.

Напомним, что Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья, назвав ситуацию «красной линией» во взаимоотношениях Будапешта и Киева.