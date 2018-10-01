Венгрия окончательно отказала Украине

Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил об отказе Будапешта отзывать своего консула из Берегово Закарпатской области Украины.

Он отметил, что выдача паспортов Венгрии украинцам не нарушает международное право и не противоречит местному законодательству. Несмотря на рекомендации Киева, генконсула не будут отзывать из Берегово, передает РИА «Новости».

Менцер также напомнил о словах губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, который ранее заметил, что у половины членов парламента Украины есть двойное гражданство.

Кроме того, Менцер обвинил украинские власти в поддержке антивенгерских настроений, а также указал на попадание главы МИД Венгрии Петера Сиярто в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Также дипломат заметил, что на Украине притесняют венгров, в частности, законом об образовании, который сокращает возможность обучения на родном языке.

«Но запугать министра иностранных дел Венгрии не удастся. Закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Петера Сиярто и его безусловную, решительную поддержку», – подчеркнул Менцер.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья, назвав ситуацию «красной линией» во взаимоотношениях Будапешта и Киева. Климкин также обещал выслать из страны консула Венгрии, на что Будапешт пригрозил ответными зеркальными мерами.

Венгрия обвинила президента Украины Петра Порошенко в разжигании ненависти к венграм.