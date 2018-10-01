Украина решила самостоятельно выслать консула Венгрии

Если Будапешт не отзовет своего консула в украинском Берегово в Закарпатье, Киев сам его вышлет, заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

«Наша позиция остается неизменной: если венгерская сторона не отзывает своего консула из Берегового, поскольку она нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, мы будем высылать консула из Украины, и тогда в ближайшее время он поедет домой, если со своей стороны венгерская сторона его не отзовет», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее Венгрия официально заявила, что не будет отзывать своего консула в Берегово по требованию Киева.

Украина до этого уже обещала выслать из страны консула Венгрии, но Будапешт пригрозил ответными зеркальными мерами и обвинил президента Украины Петра Порошенко в разжигании ненависти к венграм.

Напомним, Киев крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья.