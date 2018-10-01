Консула Венгрии на Украине объявили персоной нон грата

Консул Венгрии в Берегово Закарпатской области Украины объявлен персоной нон грата, он должен покинуть Украину в течение трех суток, сообщает МИД страны.

Из сообщения украинского МИД следует, что «консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата»; в четверг об этом «было сообщено послу Венгрии на Украине Эрно Кешкеню», передает РИА «Новости».

Послу вручили ноту «с информацией о том, что согласно ст. 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, не совместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов».

Напомним, Киев выражает недовольство тем, что консульство Венгрии в Берегово выдает украинским гражданам венгерские паспорта.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что власти страны намерены выслать консула Венгрии. Такое решение в Будапеште назвали недружелюбным и рискованным, пригрозив Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Там также указали, что причин для высылки консула нет.

При этом Климкин выразил мнение, что Украине пора задуматься над двойным гражданством для жителей страны.