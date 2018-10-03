Венгрия заявила об отсутствии причин для высылки венгерского консула с Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что основания для высылки венгерского консула из Берегово отсутствуют, так как он не нарушал законов Украины.

«Консул Венгрии в Берегово ничего плохого не сделал. Это (выдача в Берегово венгерских паспортов жителям Украины – прим. ВЗГЛЯД) не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного. В дипломатических представительствах Венгрии, находящихся в Украине, все осуществляется по закону. Поэтому у меня нет причины отзывать консула из Берегово», – заявил Сийярто на брифинге после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава МИД Венгрии отметил, что если на Украине примут решение «выдворить» венгерского консула, то зеркальные меры последуют безотлагательно, передает РИА «Новости».

По словам Сийярто, своими действиями Киев свел на «нет» все хорошие отношения между Венгрией и Украиной.

«Проблема заключается в том, что принятый на Украине закон об образовании, который нарушает права венгерского национального меньшинства, до сих пор не изменен. Несмотря на то, что мы заинтересованы в добрососедских отношениях с Киевом, президент и правительство Украины свели на «нет» хорошие контакты между нашей страной и Украиной», – приводит ТАСС слова Сийярто.

Ситуацией с правами национальных меньшинств на Украине обеспокоена и Россия. Лавров обратил внимание на то, что за выполнение минских договоренностей выступают и Венгрия, и Россия, и остальные страны мира.

«Наряду с этим у нас общая обеспокоенность в связи с проводимой официальными властями Киева линией на украинизацию образования, на ущемление прав национальных меньшинств, прежде всего, языковых прав. Вопреки тем обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках соответствующих международных конвенций», – сказал Лавров на пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу жителям Украины в Закарпатье венгерских паспортов, назвав ситуацию «красной линией» в отношениях между двумя странами. В результате было даже возбуждено уголовное дело.

В ответ Климкин попросил самостоятельно отозвать венгерского консула из Берегово, на что Будапешт ответил отказом, сославшись на действия своего дипломата в рамках правового поля. Также Сийярто обвинил президента Украины Петра Порошенко в разжигании ненависти к венграм. В ответ Украина пообещала выслать консула Венгрии самостоятельно.