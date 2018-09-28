На Украине возбудили дело за выдачу венгерских паспортов в Закарпатье

Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела после появления видео с выдачей венгерских паспортов в украинском Берегово.

«Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК («Государственная измена»). Это предварительная правовая квалификация», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатья, передает «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что расследование инициировано после сообщений в СМИ «относительно совершения гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья, назвав ситуацию «красной линией» во взаимоотношениях Будапешта и Киева и пообещав выслать из страны консула Венгрии. Венгрия пообещала в ответ зеркальные меры и обвинила президента Украины Петра Порошенко в разжигании ненависти к венграм.

Видео с выдачей венгерских паспортов в закарпатском городе Берегово появилось в СМИ в середине сентября.