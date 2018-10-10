Как объяснить парадоксальный опрос об отношении украинцев к россиянам

Парадоксальные данные обнародованы социологами. Если верить опросам, жители Украины относятся к россиянам лучше, чем россияне к украинцам. Как может быть подобное в условиях постоянной антироссийской пропаганды на Украине и полного отсутствия ненависти к украинцам в России? Некоторые объяснения, тем не менее, напрашиваются.

Социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) и российского Левада-центра (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, но не согласен с этим) провели параллельные опросы. Жителям России и Украины предлагалось оценить себя и соседей. Данные опросов опубликованы на сайтах КМИС и Левады.

Выяснилось, что, если верить социологам, украинцы относятся к русским значительно лучше, чем русские к украинцам. В данном случае речь идёт о гражданстве, а не об этничности, украинское слово «росіяни», как и английское Russian, обозначает одновременно и этнических русских, и граждан России. Слово «украинцы» в русском языке без дополнительных уточнений также подразумевает как этнических украинцев для тех, кто верит в существование этого этноса, так и граждан Украины русской и прочих национальностей.

По данным социологов, общее число граждан Украины, которые положительно относятся к нашей стране, приближается к половине. Очень хорошо или в основном хорошо к России относятся 10% и 38% соответственно. Очень плохо – 13%, в основном плохо – 19%, и столько же затруднились ответить. В России к Украине относятся очень хорошо и в основном хорошо 3% и 30%, а очень плохо и плохо – 23% и 32%, не определились лишь 12%.

Таким образом, «хорошо» – «плохо» в случае Украины по отношению к России составляет 48% на 32%. А в случае нашей страны по отношению к соседу «хорошо» – «плохо» выглядит как 33% на 52%. Учитывая статистическую погрешность, результаты выглядят зеркально. Число позитивно относящихся к России украинцев практически равно числу негативно относящихся к Украине русских, и наоборот.

Разумеется, директор КМИС Владимир Ильич Паниотто объясняет подобную разницу «кремлевской пропагандой». Мол, «в России относительно Украины подается негативная информация согласованно, целенаправленно, поэтому общественное мнение более управляемо».

Для любого живущего в России человека очевидно, что это не так. Конечно, украинская тема уже пятый год занимает непропорционально большое место в эфирах дневных телепрограмм, да и в новостях в целом – с этим сложно поспорить. Но никакой государственной украинофобии в нашей стране нет и не было в самые острые дни столкновений в Донбассе. Украину у нас не признавали страной-агрессором, не отменяли поезда и самолёты в эту страну, никому даже в голову не приходило запрещать украинскую символику, украинский язык да и вообще что-либо украинское. Никто из политиков первого и второго уровня не называет украинцев «дикарями», «рабами», «агрессорами» и так далее.

Так что дело явно в чем-то другом.

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По данным ВЦИОМ, в России 81% граждан старше 18 лет регулярно пользуются интернетом, 65% – ежедневно. Вряд ли они заходят исключительно для того, чтобы почитать сайт Первого канала. Для русских открыты все источники информации, а блокировки сайтов, как мы видим по статистике использования «Телеграм», большинство обходит без особых проблем.

Что же видят пользователи интернета из России, когда интересуются информацией на украинскую тематику в СМИ или соцсетях? А видят они живую, острую, яркую и неприкрытую ненависть наиболее активной части тех самых 13% украинцев, которые очень плохо относятся к нашей стране. Русофобы с украинскими IP-адресами бессменно дежурят на всех форумах, приходят в комментарии к записям в «Фейсбуке» и к заблокированному на Украине «Вконтакте», а также к статьям в СМИ, причем на любую тематику, не только касающуюся отношений между нашими странами.

Негатив всегда заметнее позитива, о негативе охотнее пишут СМИ, потому что про негатив активнее читают люди – это, увы, закон жизни во всех странах, а не только в России или на Украине. Поэтому зафиксированная социологами нелюбовь русских к украинцам не самозародившаяся, а отраженная.

Если же взять Украину, то большое количество позитивно относящихся к России хорошо соотносится, например, с уровнем поддержки украинских властей. Текущий рейтинг Петра Порошенко, напомним, чуть превышает 6%. На том же уровне рейтинг комика Владимира Зеленского, сыгравшего президента этой страны в сериале «Слуга народа», самая популярная сцена из которого – расстрел им депутатов Верховной рады из двух пистолетов-пулеметов.

Также показателен рейтинг доверия к телеканалам – больше всего украинцы доверяют принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому телеканалу 1+1 – 39,9%. На втором месте – ICTV, принадлежащий зятю Кучмы Виктору Пинчуку – 33,8%. На третьем – СТБ, принадлежащий тому же Пинчуку – 33,1%.

Поскольку подавляющее большинство украинцев получают информацию посредством телевидения, то вполне логично, что ненависть и нелюбовь к России никак не может превышать рейтинги доверия ведущим телеканалам. Украинцы не верят своим политикам и своему телевизору, и поэтому отказываются разделять с ними всепоглощающую ненависть к России.

При этом, несмотря на тотальное несогласие с властями и позитивные чувства по отношению к нашей стране, отказываться от своей независимости граждане Украины не хотят. 88% считают, что Украина должна быть независимым государством, объединиться с Россией хотят лишь 4%, остальные не захотели отвечать или не имеют мнения по данному вопросу.

В России, отметим, количество желающих вновь взять Украину под крыло Москвы на протяжении последних 4 лет не превышало 10%, но в сентябре 2018-го, по данным Левада-центра, неожиданно скакнуло до 16%. Никаких объективных предпосылок для этого роста нет, возможную версию появления этой цифры мы рассмотрим в конце статьи. Кроме того, социологи, к сожалению, не публикуют данных о том, кто хочет нового воссоединения с Украиной – те, кто ненавидит эту страну, или наоборот, те, кто любят. А это принципиально разные вещи.

С причинами декларируемой любви и нелюбви русских и украинцев друг к другу мы разобрались. Также опрошенных просили назвать наиболее ярко выраженные «национальные черты» – собственные и друг друга. Выяснилось, что украинцы считают русских открытыми, простыми (22%), гостеприимными (21%), ленивыми (15%), навязывающими свои обычаи другим (14%), лицемерными, хитрыми (13%) и терпеливыми (13%).

Русские полагают, что украинцы – лицемерные, хитрые (30%), гостеприимные (26%), скрытные (23%), завистливые (22%), открытые, простые (19%).

Снова на первом месте у украинцев позитив, а у русских негатив, и опять-таки ничего странного в этом нет. Собственно, лицемерными кажутся уже сами результаты этого опроса на фоне всепоглощающей ненависти со стороны украинцев в интернете.

Ещё один интересный момент – самовосприятие наших народов. Себя украинцы считают гостеприимными (48%), открытыми и простыми (36%), терпеливыми (36%), трудолюбивыми (36%) и миролюбивыми (33%). Русские полагают, что мы гостеприимны (65% и гости ЧМ-2018 подтвердят), открыты и просты (58%), миролюбивы (54%), терпеливы (50%) и готовы прийти на помощь (43%).

Но есть один нюанс. Украинские пропагандисты очень любят говорить о «козацкой свободе» своих соотечественников и «вековом русском рабстве». Данные социологов это опровергают. 19% украинцев считают себя «свободолюбивыми и независимыми» и только 13% – «с чувством собственного достоинства». В России 23% назвали имманентными качествами русских свободолюбие и независимость, а 21% – чувство собственного достоинства.

Поэтому приходится констатировать, что несмотря на «революцию достоинства» (как на Украине официально называют переворот 2014 года), по части достоинства и свободы гражданам этой страны до России пока что далеко.

Радует, что обе стороны помнят о гостеприимстве – собственном и друг друга, и когда отношения между нашими странами неизбежно наладятся, именно это станет базисом для роста добрых чувств.

Анализируя результаты обоих опросов, мы исходили из того, что это реальные цифры, а не какая-то подтасовка. Но известно, что на Украине социологические службы неоднократно бывали уличены в том, что публиковали не вполне соответствующие действительности данные по заказу олигархов. А Левада-центр в России регулярно обвиняли в политизированности.

Поэтому, если встать на позицию тех, кто считает украинцев «хитрыми», и добавить немного конспирологии, то

появляется версия о том, что сам факт публикации подобных данных накануне президентских выборов на Украине – это инструмент мобилизации и влияния на общественное мнение в этой стране.

Мол, украинцы такие добрые, незлопамятные и гостеприимные, а русские вас всех ненавидят и только и ждут момента, чтобы присоединить (аж целых 16% хотят!). Именно необъяснимый скачок количества ирредентистов в России наводит на подобные подозрения.

Впрочем, будем исходить из презумпции неангажированности до тех пор, пока не доказано обратное. Пусть на текущий момент число ненавидящих Россию украинцев гораздо меньше тех, кто симпатизирует нашей стране. Но до тех пор, пока граждане Украины сами не заткнут своих громогласных русофобов, массовой ответной любви от русских им не дождаться.

Это и логично, и справедливо.