Как объяснить парадоксальный опрос об отношении украинцев к россиянам

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10 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше

«По-настоящему нас беспокоит отток специалистов», – признается ПушилинФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«К отражению серьезных угроз армия республики вполне подготовлена. Проблемы, которые я считаю более существенными, относятся к экономической и политической сферам», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД врио главы ДНР Денис Пушилин. Он обещает, что жизнь в республике станет лучше. Но за счет чего? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Без Маккейна в юбке нам будет скучно

Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...

Старания Сороса начинают давать обратный результат

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Самое важное на сегодняшний день «достижение» Джорджа Copoca в его борьбе за европейские умы таково: если народ смеется над морализатором, значит, освобождение началось. Подробности...
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Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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          Как объяснить парадоксальный опрос об отношении украинцев к россиянам

          Русские и украинцы по-прежнему больше симпатизируют друг другу, нежели наоборот   10 октября 2018, 19:20
          Фото: К. Иванов, В. Корецкий,
          О. Савостюк, Б. Успенский, 1954

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          Парадоксальные данные обнародованы социологами. Если верить опросам, жители Украины относятся к россиянам лучше, чем россияне к украинцам. Как может быть подобное в условиях постоянной антироссийской пропаганды на Украине и полного отсутствия ненависти к украинцам в России? Некоторые объяснения, тем не менее, напрашиваются.

          Социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) и российского Левада-центра (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, но не согласен с этим) провели параллельные опросы. Жителям России и Украины предлагалось оценить себя и соседей. Данные опросов опубликованы на сайтах КМИС и Левады.

          Выяснилось, что, если верить социологам, украинцы относятся к русским значительно лучше, чем русские к украинцам. В данном случае речь идёт о гражданстве, а не об этничности, украинское слово «росіяни», как и английское Russian, обозначает одновременно и этнических русских, и граждан России. Слово «украинцы» в русском языке без дополнительных уточнений также подразумевает как этнических украинцев для тех, кто верит в существование этого этноса, так и граждан Украины русской и прочих национальностей.

          По данным социологов, общее число граждан Украины, которые положительно относятся к нашей стране, приближается к половине. Очень хорошо или в основном хорошо к России относятся 10% и 38% соответственно. Очень плохо – 13%, в основном плохо – 19%, и столько же затруднились ответить. В России к Украине относятся очень хорошо и в основном хорошо 3% и 30%, а очень плохо и плохо – 23% и 32%, не определились лишь 12%.

          Таким образом, «хорошо» – «плохо» в случае Украины по отношению к России составляет 48% на 32%. А в случае нашей страны по отношению к соседу «хорошо» – «плохо» выглядит как 33% на 52%. Учитывая статистическую погрешность, результаты выглядят зеркально. Число позитивно относящихся к России украинцев практически равно числу негативно относящихся к Украине русских, и наоборот.

          Разумеется, директор КМИС Владимир Ильич Паниотто объясняет подобную разницу «кремлевской пропагандой». Мол, «в России относительно Украины подается негативная информация согласованно, целенаправленно, поэтому общественное мнение более управляемо».

          Для любого живущего в России человека очевидно, что это не так. Конечно, украинская тема уже пятый год занимает непропорционально большое место в эфирах дневных телепрограмм, да и в новостях в целом – с этим сложно поспорить. Но никакой государственной украинофобии в нашей стране нет и не было в самые острые дни столкновений в Донбассе. Украину у нас не признавали страной-агрессором, не отменяли поезда и самолёты в эту страну, никому даже в голову не приходило запрещать украинскую символику, украинский язык да и вообще что-либо украинское. Никто из политиков первого и второго уровня не называет украинцев «дикарями», «рабами», «агрессорами» и так далее.

          Так что дело явно в чем-то другом.

          По данным ВЦИОМ, в России 81% граждан старше 18 лет регулярно пользуются интернетом, 65% – ежедневно. Вряд ли они заходят исключительно для того, чтобы почитать сайт Первого канала. Для русских открыты все источники информации, а блокировки сайтов, как мы видим по статистике использования «Телеграм», большинство обходит без особых проблем.

          Что же видят пользователи интернета из России, когда интересуются информацией на украинскую тематику в СМИ или соцсетях? А видят они живую, острую, яркую и неприкрытую ненависть наиболее активной части тех самых 13% украинцев, которые очень плохо относятся к нашей стране. Русофобы с украинскими IP-адресами бессменно дежурят на всех форумах, приходят в комментарии к записям в «Фейсбуке» и к заблокированному на Украине «Вконтакте», а также к статьям в СМИ, причем на любую тематику, не только касающуюся отношений между нашими странами.

          Негатив всегда заметнее позитива, о негативе охотнее пишут СМИ, потому что про негатив активнее читают люди – это, увы, закон жизни во всех странах, а не только в России или на Украине. Поэтому зафиксированная социологами нелюбовь русских к украинцам не самозародившаяся, а отраженная.

          Если же взять Украину, то большое количество позитивно относящихся к России хорошо соотносится, например, с уровнем поддержки украинских властей. Текущий рейтинг Петра Порошенко, напомним, чуть превышает 6%. На том же уровне рейтинг комика Владимира Зеленского, сыгравшего президента этой страны в сериале «Слуга народа», самая популярная сцена из которого – расстрел им депутатов Верховной рады из двух пистолетов-пулеметов. 

          Также показателен рейтинг доверия  к телеканалам – больше всего украинцы доверяют принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому телеканалу 1+1 – 39,9%. На втором месте – ICTV, принадлежащий зятю Кучмы Виктору Пинчуку – 33,8%. На третьем – СТБ, принадлежащий тому же Пинчуку – 33,1%.

          Поскольку подавляющее большинство украинцев получают информацию посредством телевидения, то вполне логично, что ненависть и нелюбовь к России никак не может превышать рейтинги доверия ведущим телеканалам. Украинцы не верят своим политикам и своему телевизору, и поэтому отказываются разделять с ними всепоглощающую ненависть к России.

          При этом, несмотря на тотальное несогласие с властями и позитивные чувства по отношению к нашей стране, отказываться от своей независимости граждане Украины не хотят. 88% считают, что Украина должна быть независимым государством, объединиться с Россией хотят лишь 4%, остальные не захотели отвечать или не имеют мнения по данному вопросу.

          В России, отметим, количество желающих вновь взять Украину под крыло Москвы на протяжении последних 4 лет не превышало 10%, но в сентябре 2018-го, по данным Левада-центра, неожиданно скакнуло до 16%. Никаких объективных предпосылок для этого роста нет, возможную версию появления этой цифры мы рассмотрим в конце статьи. Кроме того, социологи, к сожалению, не публикуют данных о том, кто хочет нового воссоединения с Украиной – те, кто ненавидит эту страну, или наоборот, те, кто любят. А это принципиально разные вещи.

          С причинами декларируемой любви и нелюбви русских и украинцев друг к другу мы разобрались. Также опрошенных просили назвать наиболее ярко выраженные «национальные черты» – собственные и друг друга. Выяснилось, что украинцы считают русских открытыми, простыми (22%), гостеприимными (21%), ленивыми (15%), навязывающими свои обычаи другим (14%), лицемерными, хитрыми (13%) и терпеливыми (13%).

          Русские полагают, что украинцы – лицемерные, хитрые (30%), гостеприимные (26%), скрытные (23%), завистливые (22%), открытые, простые (19%).

          Снова на первом месте у украинцев позитив, а у русских негатив, и опять-таки ничего странного в этом нет. Собственно, лицемерными кажутся уже сами результаты этого опроса на фоне всепоглощающей ненависти со стороны украинцев в интернете.

          Ещё один интересный момент – самовосприятие наших народов. Себя украинцы считают гостеприимными (48%), открытыми и простыми (36%), терпеливыми (36%), трудолюбивыми (36%) и миролюбивыми (33%). Русские полагают, что мы гостеприимны (65% и гости ЧМ-2018 подтвердят), открыты и просты (58%), миролюбивы (54%), терпеливы (50%) и готовы прийти на помощь (43%).

          Но есть один нюанс. Украинские пропагандисты очень любят говорить о «козацкой свободе» своих соотечественников и «вековом русском рабстве». Данные социологов это опровергают. 19% украинцев считают себя «свободолюбивыми и независимыми» и только 13% – «с чувством собственного достоинства». В России 23% назвали имманентными качествами русских свободолюбие и независимость, а 21% – чувство собственного достоинства.

          Поэтому приходится констатировать, что несмотря на «революцию достоинства» (как на Украине официально называют переворот 2014 года), по части достоинства и свободы гражданам этой страны до России пока что далеко.

          Радует, что обе стороны помнят о гостеприимстве – собственном и друг друга, и когда отношения между нашими странами неизбежно наладятся, именно это станет базисом для роста добрых чувств.

          Анализируя результаты обоих опросов, мы исходили из того, что это реальные цифры, а не какая-то подтасовка. Но известно, что на Украине социологические службы неоднократно бывали уличены в том, что публиковали не вполне соответствующие действительности данные по заказу олигархов. А Левада-центр в России регулярно обвиняли в политизированности.

          Поэтому, если встать на позицию тех, кто считает украинцев «хитрыми», и добавить немного конспирологии, то

          появляется версия о том, что сам факт публикации подобных данных накануне президентских выборов на Украине – это инструмент мобилизации и влияния на общественное мнение в этой стране.

          Мол, украинцы такие добрые, незлопамятные и гостеприимные, а русские вас всех ненавидят и только и ждут момента, чтобы присоединить (аж целых 16% хотят!). Именно необъяснимый скачок количества ирредентистов в России наводит на подобные подозрения.

          Впрочем, будем исходить из презумпции неангажированности до тех пор, пока не доказано обратное. Пусть на текущий момент число ненавидящих Россию украинцев гораздо меньше тех, кто симпатизирует нашей стране. Но до тех пор, пока граждане Украины сами не заткнут своих громогласных русофобов, массовой ответной любви от русских им не дождаться.

          Это и логично, и справедливо.


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