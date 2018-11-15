Телеведущий Брилев подтвердил наличие британского гражданства

Телеведущий Сергей Брилев заявил, что так называемое расследование о нем не открыло ничего нового, так как наличие британского гражданства и собственности в Лондоне он никогда не скрывал; история с якобы подкупленным им стрингером «Дождя» оказалась фейковой.

«Подтвердились мои опасения: расследовательские таланты Алексея Навального сильно преувеличены. Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства – факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», – написал Брилев в своем Facebook.

Он отметил, что не нарушил никаких законов, так как не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам. Его жена Ирина не имеет британского гражданства.

Собственность в Лондоне, по словам Брилева, приобретена на средства, «источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам».

Он указал также на то, что стрингер «Дождя», которого якобы перекупил Брилев, отказалась от своих слов, объяснив, что «нафантазировала». Это признал сам телеканал в своем Telegram.

В комментариях к посту Брилева ведущий «Дождя» Павел Лобков принес ему извинения, заметив, что «правда неловко вышло».

«Я пытался позвонить по вашим телефонам – как так вышло – но не дозвонился. У меня возникли сомнения, как вы можете быть одновременно в Лондоне и Москве, но она настаивала, что ее «перекупили». И вот следующим днем она уже опровергает свои слова. Попытка понять, а что собственно ее заставило врать, провалилась. Мы дадим содержание этого фейсбука сегодня в эфир. И будем всегда рады конструктивному сотрудничеству», – заявил он.

Ранее ФБК Навального «нашел» квартиру Брилева в Лондоне, а потом «Дождь» заявил, что стрингера телеканала, которого отправили снять жилье телеведущего, якобы «перекупили».