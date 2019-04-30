Подавляющее большинство жителей Донбасса захотели российский паспорт

Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство, свидетельствует проведенный опрос, рассказал представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», – сообщил Адзинов, передает ТАСС.

Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.