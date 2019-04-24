Кому и как легче всего получить гражданство России?

Для жителей Донбасса созданы самые комфортные условия в приобретении российского паспорта – по сравнению со всеми остальными категориями желающих его получить. Срок в три месяца с момента подачи документов, определенный для получения гражданства (такой период прописан в сегодняшнем указе Путина), выводит эту категорию на первое место в своеобразном рейтинге претендентов на российский паспорт.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», – говорится в указе, который издал в среду президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

В документе подчеркивается, что жители отдельных районов этих двух областей могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ в уполномоченные территориальные органы МВД РФ, перечень которых должно определить само это ведомство.

Вместе с заявлениями они должны предоставить ряд документов и их копии, в том числе документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины; документ о перемене фамилии, имени и (или) отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении (расторжении) брака, а также свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ. Рассматривать заявление чиновники будут не больше трех месяцев.

В Ростовской области, граничащей с республиками Донбасса, уже подготовлена инфраструктура для массового приема желающих получить гражданство. Так, в марте в Ростове-на-Дону открылось новое здание управления по вопросам миграции главного управления МВД по Ростовской области. Как сообщается, соответствующие центры созданы и в городах Шахты, Новошахтинск и Матвеев Курган.

«Благодаря указу кардинально улучшится ситуация для миллионов людей, которые живут в Донбассе, – сказала газете ВЗГЛЯД лидер Союза политических беженцев с Украины в Москве Лариса Шеслер. – Хотя я сама не из Донбасса, я просто счастлива за жителей ЛНР и ДНР, потому что в течение последних пяти лет они жили фактически вне правового поля, без какой-либо возможности обновить документы. Опыт показал, что альтернатива с выдачей паспортов самопровозглашенных республик не смогла в полной мере защитить права проживающих там людей. Сегодняшнее решение – это огромный шаг в гуманитарной поддержке жителей Донбасса».

Как пояснила Шеслер, срок в три месяца с момента подачи документов, определенный для получения гражданства (именно такой период прописан в подписанном сегодня указе Владимира Путина), выводит жителей Донбасса на условное первое место в своеобразном рейтинге тех, кто вообще претендует на российское гражданство. По сути, им достаточно доказать только сам факт своей прописки в ДНР или ЛНР, например, предъявив паспорт одной из двух республик.

«Следом идут те, кто возвращается на историческую родину в Россию по программе переселения соотечественников, им гражданство может быть предоставлено в течение года», – сказала эксперт.

Соотечественниками за рубежом считаются те, кто живет за пределами РФ, но по национальности относится к народам, исторически проживавшим на территории России или СССР. А также потомки таких людей. Также под это понятие попадают эмигранты, имевшие ранее гражданство РФ и ставшие в дальнейшем иностранцами или лицами без гражданства. В том числе те, кто родился в советское время в РСФСР, но затем уехал в одну из союзных республик.

«Для жителей Белоруссии и других стран Евразийского союза условия остаются прежними – по уровню удобства и скорости оформления российского гражданства они теперь находятся на условной третьей позиции после представителей Донбасса и участников госпрограммы переселения соотечественников, – констатирует Шеслер. – Затем следуют остальные носители русского языка».

Например, если родившаяся в советское время в Ленинграде женщина уехала потом жить в Киев, то ее внуку, беженцу с Украины, который хочет стать россиянином, нужно показать чиновникам МВД в Москве свидетельство о рождении свое и своих родителей, доказав прямую родственную связь с бабушкой. При этом такой молодой человек должен еще и отказаться от украинского паспорта. А вот от жителей Донбасса отрекаться от украинского гражданства теперь никто не потребует.

«Думаю, в ближайшее время в их отношении закон будет также усовершенствован, чтобы им тоже облегчить путь получения российского паспорта, – надеется лидер землячества. – И в конце этого нашего условного списка – все остальные, не владеющие русским языком претенденты на гражданство».