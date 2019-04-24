Кому и как легче всего получить гражданство России?

Взгляд
24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:37  |  vz.ru
Разделы

«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
          • Лучше Порошенко

          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Луганске рассказали о желании порвать с Украиной после получения российских паспортов
            Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов России жителям ДонбассаПутин назвал сверхзадачу РоссииВ МИД резко высказались об угрозе, озвученной американским посломПутин рассказал, в чем надо брать пример с чеченцев
            Евросоюзу пообещали более дешевый газ благодаря «Северному потоку – 2»Боярский оценил шляпу Ким Чен ЫнаЭксперт: Украина может выдать США военные секреты СССРНа Украине значительно сократилась выпечка хлеба
            Американский эсминец подошел к границам России на расстояние 14 километровДан прогноз о том, какой будет политика Зеленского на посту президента УкраиныУкраинца приговорили в Москве за контрабанду запчастей для «Арматы»Крымская энергосистема доказала готовность к изолированной работе

            Главная тема


            Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

            политические признания


            Пранкеры разыграли Макрона от имени Зеленского

            «ведь поверят»


            Соловьев прокомментировал слухи о своей огромной зарплате

            «не питает уважения»


            Афонские старцы назвали виновных в церковном расколе на Украине

            Видео

            снижение смертности


            Минздрав заявил о резком сокращении потребления алкоголя

            реестр недвижимости


            ФНС разъяснила ситуацию с налогом на теплицы

            рынок вооружений


            Индонезия отказалась от украинского оружия в пользу российского

            российский флот


            Эксперт поддержал требующих выплат за командировки в Сирию моряков

            диалог с Россией


            Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

            Разгром Порошенко


            Дмитрий Родионов: Зеленский не выполнит ничего из обещанного

            Швейцарский город Ильича


            Андрей Манчук: Ленин лежит в Женеве

            Неудачные топонимы столицы


            Вадим Шамсулин: Как московские улицы влияют на русский язык

            на ваш взгляд


            Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?

            Кому и как легче всего получить гражданство России?

            		   24 апреля 2019, 20:01
            Фото: Илья Питалев/РИА Новости
            Текст: Иван Абакумов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Для жителей Донбасса созданы самые комфортные условия в приобретении российского паспорта – по сравнению со всеми остальными категориями желающих его получить. Срок в три месяца с момента подачи документов, определенный для получения гражданства (такой период прописан в сегодняшнем указе Путина), выводит эту категорию на первое место в своеобразном рейтинге претендентов на российский паспорт.

            «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», – говорится в указе, который издал в среду президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

            В документе подчеркивается, что жители отдельных районов этих двух областей могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ в уполномоченные территориальные органы МВД РФ, перечень которых должно определить само это ведомство.

            Вместе с заявлениями они должны предоставить ряд документов и их копии, в том числе документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины; документ о перемене фамилии, имени и (или) отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении (расторжении) брака, а также свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ. Рассматривать заявление чиновники будут не больше трех месяцев.

            В Ростовской области, граничащей с республиками Донбасса, уже подготовлена инфраструктура для массового приема желающих получить гражданство. Так, в марте в Ростове-на-Дону открылось новое здание управления по вопросам миграции главного управления МВД по Ростовской области. Как сообщается, соответствующие центры созданы и в городах Шахты, Новошахтинск и Матвеев Курган.

            «Благодаря указу кардинально улучшится ситуация для миллионов людей, которые живут в Донбассе, – сказала газете ВЗГЛЯД лидер Союза политических беженцев с Украины в Москве Лариса Шеслер. – Хотя я сама не из Донбасса, я просто счастлива за жителей ЛНР и ДНР, потому что в течение последних пяти лет они жили фактически вне правового поля, без какой-либо возможности обновить документы. Опыт показал, что альтернатива с выдачей паспортов самопровозглашенных республик не смогла в полной мере защитить права проживающих там людей. Сегодняшнее решение – это огромный шаг в гуманитарной поддержке жителей Донбасса».

            Как пояснила Шеслер, срок в три месяца с момента подачи документов, определенный для получения гражданства (именно такой период прописан в подписанном сегодня указе Владимира Путина), выводит жителей Донбасса на условное первое место в своеобразном рейтинге тех, кто вообще претендует на российское гражданство. По сути, им достаточно доказать только сам факт своей прописки в ДНР или ЛНР, например, предъявив паспорт одной из двух республик.

            «Следом идут те, кто возвращается на историческую родину в Россию по программе переселения соотечественников, им гражданство может быть предоставлено в течение года», – сказала эксперт.

            Соотечественниками за рубежом считаются те, кто живет за пределами РФ, но по национальности относится к народам, исторически проживавшим на территории России или СССР. А также потомки таких людей. Также под это понятие попадают эмигранты, имевшие ранее гражданство РФ и ставшие в дальнейшем иностранцами или лицами без гражданства. В том числе те, кто родился в советское время в РСФСР, но затем уехал в одну из союзных республик.

            «Для жителей Белоруссии и других стран Евразийского союза условия остаются прежними – по уровню удобства и скорости оформления российского гражданства они теперь находятся на условной третьей позиции после представителей Донбасса и участников госпрограммы переселения соотечественников, – констатирует Шеслер. – Затем следуют остальные носители русского языка».

            Например, если родившаяся в советское время в Ленинграде женщина уехала потом жить в Киев, то ее внуку, беженцу с Украины, который хочет стать россиянином, нужно показать чиновникам МВД в Москве свидетельство о рождении свое и своих родителей, доказав прямую родственную связь с бабушкой. При этом такой молодой человек должен еще и отказаться от украинского паспорта. А вот от жителей Донбасса отрекаться от украинского гражданства теперь никто не потребует.  

            «Думаю, в ближайшее время в их отношении закон будет также усовершенствован, чтобы им тоже облегчить путь получения российского паспорта, – надеется лидер землячества. – И в конце этого нашего условного списка – все остальные, не владеющие русским языком претенденты на гражданство».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............