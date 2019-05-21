Зеленский решил вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией, заявил глава администрации президента Андрей Богдан.

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», – передает его слова ТАСС.

На прошлой неделе сообщалось, что три четверти украинцев считают необходимыми переговоры Зеленского с Россией для достижения мира в Донбассе. Более половины опрошенных также высказались за прямой диалог с ДНР и ЛНР.