Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу

Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».

«75% считают, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должен пойти на прямой диалог с РФ: 50,8% ответили «определенно да» и 24,2% – «скорее, да». Не согласны с этим 16% и 9% не определились», – говорится в сообщении о результатах исследования.

55,4% опрошенных считают, что Зеленский ради установления мира также должен пойти на прямой диалог с ЛНР и ДНР. Не согласны с этим 32,7% респондентов, а 11,9% не определились с ответом, пишет УНИАН.

В сообщении говорится, что почти половина украинцев (49,2%) думают, что вопрос о статусе ДНР и ЛНР необходимо вынести на всеукраинский референдум. 65,3% опрошенных уверены, что Украина должна пойти на компромиссы, чтобы восстановить мир и вернуть территории.

Наиболее популярным (39,9%) способом решения проблемы стал вариант «Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины». Он лидировал во всех регионах, кроме западного.

18,5% респондентов выбрали вариант «Официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция». Следом идет (17,3%) «Продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем». Именно его чаще всего выбирали жители западных регионов, там такой вариант решения готовы поддержать 33,7% опрошенных.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 в 24 областях Украины и Киеве методом индивидуального интервью «с глазу на глаз» по месту жительства опрашиваемых. В нем приняли участие 3 тыс. человек. Стандартные отклонения составляют от 1,1 до 1,83%.

Напомним, в команде Зеленского заявили, что не собираются менять «курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией». Также было озвучено отношение к возможности отказа Украины от Минских соглашений.