В команде Зеленского пообещали не менять курс на «войну с Россией»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не поменяет курс на вступление Украины в НАТО и сохранит позицию «касательно отношения к войне с Россией», заявил советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире «Громадского телевидения».

«Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», – заявил Апаршин, слова которого приводит РИА «Новости».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



По его словам, политика нового президента Украины будет направлена на искоренение коррупции в оборонной сфере, создание современной системы территориальной обороны, а также на переход к профессиональной армии с постоянно действующим резервом.

Ранее советник Зеленского заявил, что Украина продолжит сотрудничество с НАТО. Он также представил военную доктрину, предполагающую управление армией по стандартам НАТО.

Кроме того, Апаршин пообещал ударить «там, где не ждут», а также рассказал, через сколько лет Украина собирается вернуть Донбасс.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД