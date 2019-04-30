Советник Зеленского пообещал ударить «там, где не ждут»

Киев готов нанести военный удар «там, где его не ожидают», предупредил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

По его словам, у Киева есть несколько вариантов ответа на вызовы, передает издание «Апостроф».

«Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями», – сказал Апаршин.

Он подчеркнул, что готов держать армию Украины в постоянной боевой готовности и вкладывать больше денег в силы специальных операций.

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«Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил – я буду вступать в НАТО», – добавил он.

Ранее Апаршин представил военную доктрину, которая предполагает внедрение стандартов НАТО по управлению армией.

Также Апаршин заявил, что Украина продолжит сотрудничество с НАТО.

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