Военная доктрина Зеленского предполагает внедрение стандартов НАТО

В военной доктрине победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского предусмотрено управление армией в соответствии со стандартами НАТО.

«Мы обеспечим объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами – членами НАТО», – говорится в доктрине, опубликованной украинскими СМИ, передает РИА «Новости».

Также в ней сообщается, что противостоять численно и материально превосходящему противнику «будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО».

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Командиры и органы управления подразделений получат максимальную самостоятельность в принятии решений по ведению военной деятельности, говорится в документе.

«Должность начальника генерального штаба будет отделена от должности главнокомандующего ВС. Планированием обороны и стратегическим применением вооруженных сил будет заниматься генеральный штаб, формированием и подготовкой войск и сил – командование видов вооруженных сил и отдельных родов войск, применением войск и сил – объединенный оперативный штаб», – гласит доктрина.

Ранее член команды Зеленского Иван Апаршин заявил, что Украина продолжит сотрудничество с НАТО.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что пригласил Зеленского в штаб-квартиру объединения.

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