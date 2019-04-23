Команда Зеленского объявила о продолжении сотрудничества Украины с НАТО

Член команды победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что страна продолжит сотрудничество с НАТО.

«Силы безопасности и обороны продолжат интенсивное сотрудничество с НАТО и соответствующими структурами Европейского союза. Мы четко будем поддерживать выполнение тех мероприятий, которые заложены в ежегодную Национальную программу сотрудничества «Украина – НАТО», – сообщил Апаршин, передает ТАСС.

По его словам, госконцерн «Укроборонпром», по которому проходит расследование по коррупции, лишат полномочий по формированию военно-технической политики. Вместо него создадут центральный госорган исполнительной власти, отвечающий за эти функции.

Также в команде Зеленского отметили, что ВСУ станет профессиональной, обязательный призыв будет отменен. В руководство армии привлекут боевых офицеров, «нацеленных на победу» и сохранение жизни солдат.

Оборонный бюджет страны, по словам Апаршина, станет «максимально прозрачным и открытым для общественности», а государство обеспечит «достойную жизнь военнослужащего», в том числе когда он будет отправлен в запас.

Для воевавших в Донбассе добровольцев планируется ввести удостоверения участников боевых действий.

Отмечается, что все причастные к коррупции в армии «не уйдут от ответственности», а правда, касающаяся «котлов» в Дебальцево и Иловайске и по ситуации в Крыму «будет обнародована и доведена до логического завершения».

Напомним, по итогам второго тура выборов Зеленский набирает более 73% голосов избирателей.

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