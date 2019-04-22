Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 90% протоколов

Владимир Зеленский опережает действующего президента Украины Петра Порошенко почти на 50 процентных пунктов; после подсчета 90,25% протоколов Зеленский набирает 73,18% голосов избирателей (после подсчета чуть более 80% протоколов у него было 73,09% голосов), свидетельствуют данные ЦИК Украины.

По данным на сайте украинского центризбиркома, Порошенко набирает 24,49% (ранее было 24,57% голосов).

Таким образом, за Зеленского отдали свои голоса более 12,2 млн избирателей, свыше четырех млн – за Порошенко.

Между тем Порошенко лидирует на выборах главы украинского государства в зарубежном избирательном округе с 54,12% голосов. Зеленского после обработки 86,13% протоколов поддерживают 44,39% избирателей.

Ранее Зеленский выразил готовность рассмотреть кандидатуру Порошенко на один из высоких государственных постов.

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