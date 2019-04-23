Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его посетить штаб-квартиру альянса в ближайшее время.

«Только что говорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время. НАТО продолжит оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку», – передает РИА «Новости» слова Столтенберга.

Ранее член команды Зеленского Иван Апаршин заявил, что Украина продолжит сотрудничество с НАТО.