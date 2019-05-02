Советник Зеленского сказал, через сколько лет Украина вернет Донбасс

Украинские власти смогут вернуть Донбасс в течение пяти лет, об этом заявил советник избранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

«Вы знаете, что наши ресурсы ограничены. Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная», –заявил Апаршин в интервью «Апострофу».

Он добавил, что не видит возможности для возвращения потерянных территорий с помощью военных средств.

По словам Апаршина, Киев во главе с Зеленским, возможно, будет проводить амнистию среди участников конфликта на востоке страны.

«Амнистия может касаться какой-то общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение, но они не убивали людей и не расстреливали солдат», – подчеркнул он.