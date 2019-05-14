В команде Зеленского озвучили отношение к возможности отказа от Минских соглашений

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского считает невозможным отказ от Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

«Отход от «Минска» на сегодня не представляется возможным, другого у нас нет. Отходить от него – очень опасная игра, которая может стоить многих жизней», – передает его слова ТАСС.

Разумков, однако, заявил, что соглашения до сих пор реализовывались недостаточно эффективно.

«Если по нему идти в той последовательности, в какой он прописан, можно было бы прийти к более позитивным результатам, нежели мы с вами сегодня видим», – сказал советник Зеленского.

По его словам, Зеленский считает возможным и необходимым проведение процедуры взаимной амнистии.

«Но это ни в коем случае не будет касаться преступников», – подчеркнул Разумков. По его словам, это касается «и других частей Минских соглашений».

Проведение выборов в Донбассе Разумков считает пока невозможным.

Он негативно высказался и относительно перспектив прямых переговоров с властями ДНР и ЛНР.

«Нет смысла, надо говорить с тем, кто принимает решения, в данном случае – с Российской Федерацией», – сказал он. Разумков считает, что такие переговоры будут возможны только в случае «консолидированной позиции» с Западом.

По его словам, Зеленский готов принять участие в переговорах «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).

Ранее Разумков заявил, что не следует «отмахиваться» от Минских соглашений. Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев может отказаться от договоренностей, если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы.