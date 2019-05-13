Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за отсутствия санкций против России

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы, то Украина откажется от соблюдения Минских соглашений.

«Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», – сказал Климкин в Брюсселе

По его словам, это же он заявил в воскресенье вечером и в понедельник на встречах коллегам-министрам из европейских государств, пишет «Европейская правда».

«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям Донбасса – прим. ВЗГЛЯД), вы пойдете на шаги навстречу России, тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», – добавил Климкин.

Он уверен, что у Украины есть основания для такого шага, несмотря на отсутствие прямой связи между санкционным давлением на Россию и Минскими соглашениями.

Ранее стало известно, что Брюссель не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР, однако власти Украины признали недействительными российские паспорта.

Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.