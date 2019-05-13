ЕС принял решение о санкциях за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

Брюссель не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек.

«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия», – заявил он в ответ на вопрос о возможности введения санкций ЕС против России за паспорта для жителей ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

10 мая президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России из-за указов об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, однако власти Украины признали недействительными российские паспорта.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.