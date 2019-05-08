Власти Украины признали недействительными российские паспорта жителей Донбасса

Украинское правительство признало недействительными на территории страны российские паспорта, выданные жителям Донбасса, сообщил министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш.

«Это распоряжение кабмина Украины, где приведен перечень пунктов выдачи, так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов начиная с определенных дат. Все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными», – сказал он, передает ТАСС.

Министр отметил, что правительство также решило, чтобы МИД Украины «поработал с международными партнерами», чтобы аналогичные решения приняли и они.

В свою очередь министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждане Украины, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут быть лишены социальных выплат и пенсий.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, (...) в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», – заявила Фриз, передает РИА «Новости».

7 мая в ДНР заработали все отделения выдачи российских паспортов.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему российский паспорт лучше украинского, а также чем вызван такой ажиотаж в Донецке.