В ДНР заработали все отделения выдачи российских паспортов

Все отделения миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ДНР уже начали прием документов на получение гражданства России в упрощенном порядке.

«Сегодня с 9.00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – сообщил начальник службы Владимир Краснощека Донецкому агентству новостей.

Ранее в Луганске открылся пункт приема документов для получения российского паспорта. Также появилось видео огромной очереди за российскими паспортами в Донецке.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер также упростил получение гражданства России для некоторых украинцев.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему российский паспорт лучше украинского, а также чем вызван такой ажиотаж в Донецке.